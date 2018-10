A Juventus lefocizta a Manchester Unitedet az Old Traffordon

Athénban is megszenvedett a Bayern München

Az előzetesen a Bajnokok Ligája csoportkörének egyik legnagyobb figyelemmel kísért párosításának elkönyvelt Manchester United-Juventus nem hozott meglepetést: az eltiltása után éppen Manchesterben visszatérő Cristiano Ronaldóval felálló olasz bajnoknak elég volt egy kiváló félidő ahhoz, hogy ha csak egy góllal, de elhozza a három pontot az Old Traffordról.

A mérkőzés egyetlen találatát Paolo Dybala szerezte a 17. percben, onnantól a Juventus kényelmesen kibekkelte az első játékrészt. A második 45 perc viszont, ha picit is, de izzasztóbbnak tűnt. José Mourinho csapata többször is veszélyeztetett, sőt Romelu Lukaku még kapufáig is eljutott, ám az olaszok győzelmét nem igazán veszélyeztette semmi.

Dybala gólja:

A győzelemhez még az is belefért, hogy Ronaldónak nem jött össze a gól, pedig egy alkalommal nagyon közel állt hozzá, viszint David de Gea máshogy gondolta, és bemutatta a szezon eddigi legnagyobb védését.

Hatalmas bravúr:

Győzelmével a Juventus hibátlanul, kilenc ponttal vezeti a H csoportot, míg a Manchester United négy ponttal áll a második, még továbbjutó helyen.A többi meccsen:

az AS Roma nagyon könnyedén verte a szurkolóiért aggódó CSZKA Moszkvát

Szalai Ádám csapata egy fordulatos, hatgólos meccsen játszott döntetlent hazai pályán a Lyonnal

a Real Madridból még mindig hiányzik valami, de legalábba a cseh Viktoria Plzen nem okozott gondot, Julen Lopetegui picit fellélegezhet

picit fellélegezhet a Manchester City pedig simán lemosta a Sahtart.