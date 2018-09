Focisulit alapít Juhász Roland és Torghelle Sándor

Elsőként a Bors számolt be róla, hogy Juhász Roland azon a tápiószentmártoni sporttelepen épít focisulit Torghelle Sándorral, ahová anno a MOL Vidi FC hátvédje el focizni. A két focista a helyi Aranyszarvas Sportegyesülethez csatlakozott, ahol már évek óta elnökségi tagok.

Kezdjük felépíteni a foci utáni életünket, és számunkra vonzó az utánpótlás, hogy megadjuk a gyerekeknek a lehetőséget a sportolásra. Az előkészületekbôl már most is kivesszük a részünket. Az emeletes sportlétesítmény jövő nyárra készülhet el, és ha minden jól megy, akkor már a következő tanévben osztályt is tudunk indítani. A célunk ugyanis egy klasszikus focisuli. Ebben a helyi általános iskola lesz a partnerünk, amit egy kapu választ el a focipályától