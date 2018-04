Úgy kellett a Vidinek Huszti Szabolcs, mint egy falat kenyér

Huszti Szabolcs 4725 nap után lőtt gólt újra az NB I-ben. A szombati Videoton-Újpest bajnoki második félidejében szabadrúgásból talált be. A közel 13 éves szünet annak köszönhető, hogy a labdarúgó 2005 nyarán légiósnak állt és egészen 2018 január 11-ig haza sem tért. A különleges gól után összegyűjtöttünk néhány érdekességet Huszti pályafutását illetően, ami magyarázatul szolgálhat arra, miért is van rá szüksége a Videotonnak.

Először igazolt ingyen egy csapathoz

A magyar labdarúgóért valaha kifizetett legnagyobb összeg – meg a második is – Dzsudzsák Balázs nevéhez fűződik. A Dinamo Moszkva 19 millió euróért vette meg az Anzsi Mahacskalától a ballábas szélsőt, míg a dagesztáni klubba 14 millió euróért érkezett a PSV-től.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Szalai Ádám állt azzal, hogy a Schalke 8 millió eurót pengetett ki érte a Mainznak.

Természetesen nem szabad elfeledkezni Détári Lajos meseszerű üzletéről. 1988-ban az Eintrach Frankfurt akkor világrekordnak számító 18 millió német márkáért

adta el az Olympiakosznak. Nehéz a harminc évvel ezelőtti fizetőeszköz nagyságát egybevetni a jelen eurójával, de ha a reálértéket nézzük, Détári minden bizonnyal szorongatná Dzsudzsák első helyét.

Huszti Szabolcsért soha nem fizettek ilyen gigantikus összegeket, bár a három millió euró, amit a Zenit szurkolt le érte a Hannovernek tekintélyes összeg. Ami a szélső karrierjében igazán nagy szám, hogy pályafutása alatt nyolcszor váltott csapatot, klubjai mindig jól jártak vele, egyedül a Videotonnak nem kellett érte fizetnie a Csangcsun Jatajnak. Összesen 7,1 millió euró cserélt gazdát a magyar támadó okán, vagyis átlagosan 887.500 eurót ért a játékjoga. Ez igencsak figyelemreméltó.

Huszti Szabolcs igazolásai Ferencváros 300.000 € Metz Metz 300.000 € Hannover Hannover 3.000.000 € Zenit Szentpétervár Zenit Szentpétervár 750.000 € Hannover Hannover 1.500.000 € Csangcsun Jataj Csangcsun Jataj 250.000 € Frankfurt Frankfurt 1.000.000 € Csangcsun Jataj Csangcsun Jataj 0 € Videoton

Gólok, de még inkább a gólpasszok mestere

Imponáló tény Huszti Szabolccsal kapcsolatban az is, hogy pályafutása során minden csapatában sikerült gólt lőnie, ráadásul rendszerint igen hamar. Ami még érdekesebb, a statisztikák azt mutatják, a gólok mellett társai kiszolgálásában még inkább jeleskedett.

A Ferencváros utánpótlás után nem volt esélye az első csapatban azonnal gyökeret ereszteni, ezért fejlődése érdekében kölcsönadták a szintén élvonalbeli Sopronnak 2004 február 10-én. Egy hónappal később tizenegyesből megszerezte élete első NB I-es gólját a Győri ETO ellen.

Mivel remekelt a Sopronnál – a klub történetének legjobb eredményét érte el a tabella ötödik helyével – a következő idényben már a Fradiban bizonyíthatott, ahol ismét a győrieket szomorította el először: 2008 augusztusában a 4-2-re megnyert idénynyitón az FTC negyedik gólját lőtte – igaz, üröm az örömben, hogy a találkozó végén kiállították.

Ahogyan arról fentebb már említettük, 2005-ben igazolt külföldre, méghozzá az FC Metz döntött úgy, hogy kifizet 300 ezer euró nevelési díjat a támadóért. A franciáknál egyetlen gólt lőtt, ám azzal legyőzték a Paris Saint-Germaint a szezon végén.

Mivel nem sikerült jól a Ligue 1-es kaland – 21 találkozón egy gól és egy gólpassz – túladott rajta a csapat 270 ezer euróért, így Huszti 2006-ban Hannoverbe került. Itt indult be igazán a karrierje – a hatodik bajnokiján a Borussia Dortmund kapujába talált be.

A németországi évei után a Zenit Szentpétervár három millió eurót sem sajnált kifizetni érte, amely a mai napig az ötödik legmagasabb összeg, amelyet magyar játékosért fizettek.Az oroszoknál nyolc mérkőzés kellett a gólhoz – a Terek Grozsnyij ellen sikerült ez -, majd 2012-ben visszatért Hannoverbe, ahol jó játéka mellett eredményes is volt. Mindenkit meglepett 2014-ben, hogy a kínai Csangcsun Jatajhoz szerződött, de az ázsiai csapatnál sem kellett sokat várni, hogy betaláljon: a bajnokaspiráns Guangzsu Evergrande ellen annak ellenére is gólt lőtt a 4. fordulóban, hogy ezen a bajnokin volt először kezdő.

Kína után egy évvel a Frankfurt játékosa lett, azonnal a kezdőcsapatban találta magát, és már a harmadik fordulóban eredményes volt a Stuttgart ellen. Mindössze egy szezon után visszatért a Jatajhoz, ahol egy sajnálatos sérülés miatt nem tudta befejezni az idényét, majd távozása után aláírt a Videotonhoz. A székesfehérváriaknál három mérkőzés kellett a Huszti-gólhoz.

A ballábas szélső pályafutása alatt összesen 379 mérkőzésén 76 gólt szerzett, de ennél is impozánsabb adat, hogy remek bal lábának köszönhetően társai kiszolgálásban még inkább jeleskedett. Mindezt 84 gólpasszal bizonyította eddig – ez 0,42-es gól-gólpassz/meccs átlag. Nem gyenge.

A szabadrúgás specialista

Góljai, gólpasszai jelentős részét Huszti rögzített szituációkból adta, szerezte. A francia élvonalban lőtt találatát már láthattuk, ellenben a Bayern München elleni győztes bombáját még nem. Az akkor 25 esztendős Huszti második évét töltötte a Bundesligában, amikor ezt a gyönyörű csavarást bemutatta 2008 szeptember 27-én:

A Zenitben erre is rá tudott tenni még egy lapáttal, cirka 30 méterről vágott elképesztően nagy gólt a Dinamo Moszkvának. Éppen Huszti gólja állította be a megsemmisítő 5-1-es végeredményt.

Oroszországi pályafutása után a Hannoverben több remek gólt is lőtt Huszti. Visszatérésének évében, 2012 november 20-án a Frankfurt ellen 3-1-re megnyert bajnokin nem egészen húsz méterről lőtt csodagólt.

Kínában is megtanulták, mire képes az a legendás bal láb, a Tiancsin Teda elleni gólja ugyan csak egy pontot ért csapatának, de élményszámba ment.

Mindezek után a szombaton szerzett első NB I-es találat csupán ujjgyakorlatnak tűnik.

Élete első szabadrúgás gólja az NB I-ben

Hihetetlenül hangzik, de igaz: Huszti Szabolcs élete első szabadrúgásgólját szerezte ezzel az NB I-ben. Ez az állítás akkor pontos persze, ha a tizenegyeseket nem vesszük figyelembe, de ha nagyon szőrszálhasogatók akarunk lenni, akkor is mondhatjuk: a hazai bajnokságban életében először lőtt gólt rögzített szituációból a tizenhatoson kívülről.

Korábban a Sopronban hat, míg a Ferencvárosban három találatig jutott, így múlt szombaton Huszti jubilált: tizedik NB I-es gólját szerezte.

Talán így már érthetőbb, miért van szüksége a bajnoki címre törő, és sikeres európai szereplésről álmodó Videotonnak az április 18-án a 35. életévét is betöltő labdarúgóra. Még akkor is, ha a honi játékosok közt minden idők legnagyobb magyarországi fizetéséért jött haza. Lazovics mellet így már két olyan rutinos futballistája van a fehérváriaknak, akik közül bármelyik képes meccset eldönteni. Erre a rutinra, ha nem is a mennyei bajnokságban, de a BL-, vagy EL-selejtezők során nagyon is szükség lehet.