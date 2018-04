Életet mentett egy partjelző Angliában

Angliában az alacsonyabb osztályokban már a rájátszásoknál tartanak, szombaton a hetedik vonal egyik csoportjában, az Evo-stik North playoffjában azonban nem a góloké volt a főszerep. A Colwyn Bay és az FC Trafford összecsapásán a hazaiak játékosa, Danny Frost lenyelte a nyelvét.

A futballista egy fejelés során ütközött szerencsétlenül a levegőben a 65. percben, amelyben önmagában is megsérült, aztán a földre érkezés során akadt gond a nyelvével. Beszámolók szerint Frost egyetlen embernek köszönheti, hogy életben maradt: Zsarir Musztafának, az asszisztensnek.

Az esetet jól látta az oldalvonalról, így amikor a játékos a földön maradt, azonnal látta, hogy nagy a baj és habozás nélkül a pályára rohant, hogy elsősegélyt nyújtott az alélt labdarúgónak, miközben az orvosi csapat is Frost segítségére sietett.

– emlékszik vissza a partjelző.

Az orvosok szerint Zsarir közbenjárása nélkül akár végzetes lehetett volna az ütközés. Ezt azóta Danny Frost is megtudta, akinek az apja azonnal a világ tudtára adta, mennyire hálás az asszisztensnek.

Eternally grateful to Zharir Mustafa for what he did for my son yesterday..u sir are a hero! Also thnks to Jake North(TFC Physio)who lay on a soaking pitch for 50 mins supporting his head,CBFC medics, staff @Glan Clywd Hospital and Kev from TFC for taking care of Charlie. 👍👏👍

— Gary Frost (@GaryFro15116265) 2018. április 8.