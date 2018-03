Teljesen átszervezik az olasz bajnokságot

Az olasz labdarúgó-bajnokságban több komoly változtatásról döntött a szövetség a jövőre nézve. Az egyik legfontosabb változás, hogy bevezetik az ünnepi menetrendet, ezért karácsony másnapján is rendeznek majd mérkőzéseket, mint az angol ligában.

Giovanni Malago, az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elnöke hétfőn jelentette be, hogy komoly változásokra kerül sor a következő idénytől, ami augusztus 19-én kezdődik és május 26-ig tart. Újdonság továbbá az is, hogy az átigazolási időszak nyáron és télen is az első forduló előtt lezárul, augusztus 18-án, illetve január 18-én éjfélkor.

Két szünet lesz a bajnoki szezonban, szeptemberben és áprilisban, és az is változást jelent, hogy a decemberi ünnepi időszakban, 22-én, 26-án és 30-án is rendeznek meccseket. Az Olasz Kupában is lesz változás: a legjobb csapatok jövőre nem élvezik a hazai pálya előnyét, a mérkőzések helyszínéről is sorsolás dönt.

Döntöttek továbbá a Davide Astori halálhíre miatt vasárnap elmaradt mérkőzések időpontjairól is. A Benevento-Hellas Verona, a Chievo-Sassuolo, a Genoa-Cagliari, a Torino-Crotone és az Udinese-Fiorentina meccseket április 3-án és 4-én rendezik, az Atalanta-Sampdoria meccset pedig április 11-én.

Az AC Milan-Internazionale rangadónak a vörös-feketék Európa Liga-kötelezettsége miatt egyelőre nem találtak új időpontot. A tervek szerint az Olasz Kupa döntőjét – amelyben az AC Milan ellenfele a Juventus lesz – május 9-ről elhalasztják, a milánói bajnoki derbit ezen a napon, a kupafinálét pedig május 20-án rendeznék.