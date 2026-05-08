Áll a bál a szerb pólóban

A magyar férfi vízilabda-válogatott legnagyobb vetélytársánál új elnököt választottak, Szlobodan Soro egykori legendás kapus személyében, aki nem mellesleg Brazília színeiben játszott a szerb válogatott ellen a 2016-os olimpián.

Nem sokkal később azonnal lemondott Uros Sztevanovics szövetségi kapitány. Ez tán még nem ütött volna léket a 2016 és 2024 között három olimpiai bajnoki címet szerző, a januári Európa-bajnokság döntőjében pont Magyarországot legyőző szerb férfi vízilabda-válogatottnál, azonban a legfrissabb hírek szerint a fényes érmeket gyűjtő csapat tagjai közösen kiadott közleményben jelentették be, hogy

visszalépnek a szerb válogatottságtól, amíg a sportági szövetséget Slobodan Soro és emberei vezetik.

A játékosok közleményükben azt írták:

„Ez a döntés nagyon nehéz volt, mert a válogatottban való játék mindig is a legnagyobb megtiszteltetés és kiváltság volt számunkra, és ez minden fiatal sportoló álma. Úgy gondoljuk azonban, hogy személyesen is fel kell emelnünk a szavunkat mindazok ellen, akik személyes érdekeik miatt le akarják járatni és le akarják rombolni a vízilabda-válogatott nehezen kivívott sikereit”. De „a csapat megérdemel egy olyan szövetségi elnököt, aki méltó mindarra, amiért az évek során küzdöttünk, aki megvédi az érdekeinket, kiáll mellettünk, értékel mindent, amit elértünk, és arra ösztönöz minket, hogy továbbra is trófeákat nyerjünk”.

A közleményt 11 pólós írta alá, köztük Nikola Jaksics csapatkapitány, Dusan Mandics, Sztrahinja Rasovics, Szava Rangyelovics, Gyorgye Lazics, Nemanja Vico, Nikola Dedovics, Viktor Rasovics, Petar Jaksics, Radoszlav Filipovics és Radomir Drasovics.