Több távozót is bejelentett Elek Gábor csapata

Távozói játékosairól adott hírt a női kézilabda NB I-ben szereplő Esztergom. Az már korábban kiderült, hogy Szucsánszki Zita a szezon végén visszavonul, és elhagyja a csapatot Hajtai Vanessza, Majoros Klaudia, Mlinkó Zsófia, valamint Teplán Korina is.

A szezon hajrájában még fontos feladatok várnak ránk, amelyeket közösen egy csapatként, szurkolóink támogatásával szeretnénk megvalósítani, a szezon végén viszont lesznek, akik pályafutásukban új fejezetet kezdenek

– kommentálta a klub Facebook-oldala a bejelentést.

Az Esztergom a Magyar Kupából a negyeddöntőben esett ki a Ferencvárossal szemben, a bajnokságban a negyedik helyen áll (és öt fordulóval a vége előtt hat pont a hátránya a harmadik DVSC-vel szemben), míg az Európa Ligában bejutott a négyes döntőbe: a grazi Final Fourban a francia Dijon lesz az elődöntős ellenfél május 16-án.