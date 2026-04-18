„Normális, hogy a nappalinkban arra várnak, hogy pisiljünk?” – félt az idegentől, nem engedte be a doppingellenőrt a wimbledoni teniszbajnok

Vondrousová vállát egy éve megműtötték, és azóta alig-alig tudott játszani. WTA-tornán legutóbb januárban, Adelaide-ben lépett pályára, de összességében is mindössze négy mérkőzést játszott idén.

Most kiderült, hogy tavaly decemberben nem adott mintát, márpedig ez ugyanolyannak minősül, mint egy pozitív teszt, és négyéves eltiltást vonhat maga után.

A legutóbbi doppingincidens azért történt, mert hónapokig tartó pszichológiai stressz után elértem egy töréspontot

– magyarázta Instagram-bejegyzésében.

Az esetről tavaly év végén maga a játékos is posztolt (igaz, azt nem írta bele, hogy megtagadta a mintaadást):

„Normális, hogy a doppingellenőrök este a nappalinkban ülnek, és arra várnak, hogy pisiljünk?” – dühöngött akkor.

Megijedt az idegentől

Vondrousová azzal védekezett, hogy a doppingellenes ügynökség biztosa nem a szokásos módszer szerint járt el a tavaly december 3-i, versenyen kívüli ellenőrzés során. A jelenléti rendszerben megadott időpont után érkezett ugyanis, így a teniszező nem engedte be a lakásába. Főleg, hogy a barátja, Andrew Paulson nem volt otthon.

Marketa Vondrousova has released a statement after being charged with a doping offence. pic.twitter.com/f2kdXOfxSB — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 18, 2026

„Amikor lementem a földszintre, azonnal rám szólt, hogy engedjem be. Nem kért igazolványt, és a sajátját sem mutatta meg. Semmilyen papírt, ami azt igazolná, hogy felhatalmazása van a doppingvizsgálatra.

Stresszes volt számomra, hogy egy ismeretlen ember állt ott, be akart jönni a nappalimba, és nem mutatott fel semmilyen engedélyt. Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy bárki mondhat ilyet

– mondta Vondrousová.

A sportoló ügyvédje, Jan Exner nagyon bizakodó, hogy védence nem kap büntetést. Mindketten azzal védekeznek, hogy a jelenleg a világranglista 46. helyén álló játékos akkoriban stresszes időszakon ment keresztül, amit közösségi oldalán is megerősített.

„Régóta küzdök sérülésekkel, állandó nyomással és alvási problémákkal, amelyek kimerítettek. Mindezek mellett az évek óta tartó gyűlöletüzenetek és fenyegetések befolyásolták azt, hogy mennyire érzem biztonságban magam a saját lakásomban” – írta korábban.

Jakub Kotrba, a cseh szövetség vezetője ugyancsak jelezte, hisz a sportoló ártatlanságában.

Akut stresszreakció és szorongás

Vondrousová azért sem engedte be a doppingbiztost, mert felrémlett, hogy honfitársnőjét, Petra Kvítovát éppen a saját otthonában támadták meg.

Ami Petrával történt, nem vicc, és azóta nem vesszük félvállról az idegeneket az ajtóban

– emlékezett vissza a Kvitová elleni támadásra.

Az ügy megoldásának részeként Vondrousová szakértői véleményt kapott arról, hogy a biztos érkezése miatt akut stresszreakcióval küzdött, ami miatt nem tudott racionálisan cselekedni.

Megerősítették, hogy akut stresszreakcióm és szorongásos zavarom volt. Abban a pillanatban a félelem elhomályosította az ítélőképességemet, és nem tudtam racionálisan feldolgozni a helyzetet.

A teniszező három nappal az incidens után egy újabb, szokásos teszten esett át, és az ugyanúgy negatív lett, mint a pályafutása során adott több mint száz doppingminta.

A 26 éves Vondrousova, aki a 46. helyen áll a világranglistán, ezüstérmes volt a 2021-es tokiói olimpián, emellett eddig három WTA-tornát nyert egyéniben.