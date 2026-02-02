„Ne keverjenek bele minket a politikába” – nem csupán az Eb-bronz miatt volt forró a hangulat a horvát kézilabdázóknál

Több tízezer szurkoló fogadta a zágrábi Jelasic téren a horvát kézilabda-válogatottat, amely bronzérmet szerzett a vasárnap véget ért Európa-bajnokságon.

A horvát kézilabdázók 18.40 körül érkeztek a színpadra Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány vezetésével. Minden játékost örömujjongás kísért a színpadra lépéskor, majd igazi őrület kerekedett, amikor Ivan Martinovic csapatkapitány felmutatta a harmadik helyezettnek járó trófeát.

Ez egy csoda. Egy évvel ezelőtt ugyanebben a helyzetben voltunk, amikor a világbajnoki ezüstöt ünnepeltük. Akkor azt mondtuk, jó lenne megismételni. Megpróbáltuk megmutatni, hogy ami tavaly történt, az nem véletlen műve volt. Ez az érem a szurkolóinknak is szól

– mondta Martinovic.

A bronzmeccs egyik hőse, David Mandic azt mondta, nagyon boldog, hogy sérülései ellenére segíteni tudott a csapatnak

Harcosok vagyunk, és olyanok, mint a gladiátorok

– mondta a Melsungen balszélsője, akinek az arcán látszottak az izlandiakkal vívott párbaj nyomai.

Szervezési anomáliák Zágrábban

Az ünneplés megszervezése nem volt könnyű, a zágrábi önkormányzat ugyan elkezdte a munkákat, de ahhoz nem járultak hozzá a városi vezetők, hogy Marko Perkovic „Thompson” fellépjen.

Az 59 éves korábbi katonát (aki Thompson becenevét a fegyvere után kapta) szélsőségesen nacionalistának tartják, a zenéje és fellépései szélsőjobbos és náci jelképekkel is vegyülnek és a népirtó usztasa rendszert élteti.

Miután Zágráb megvétózta a szereplését, a Horvát Kézilabda Szövetség úgy döntött, hogy nem lesz fogadóünnepség.

Hétfőn aztán a horvát kormány reagált, és a kézilabda-szövetséggel közösen szervezte meg a fogadóünnepséget a főváros legnagyobb terén.

Hazugság, hazugság, hazugság

A történtek óriási politikai vihart kavartak, Tomislav Tomasevic, Zágráb polgármestere ugyanis a kormány döntését a horvátországi önkormányzatok elleni példátlan állami támadásnak nevezte.

„Ez a döntés, miszerint a város hatóságainak beleegyezése nélkül az állam fogadást szervez a Jelasic téren, példátlan intézményes erőszak és felelőtlen viselkedés Andrej Plenkovic miniszterelnök részéről” – jelentette ki.

„A Horvát Kézilabda Szövetség képviselőivel egyetértésben csütörtökön kezdtük el koordinálni a fogadás programját. Megállapodtunk abban, hogy a műsorban a Zapresic Boys lép fel, akiknek nagyon hazafias dalaik vannak.

Hazugság, hogy ellenezzük a hazafias dalokat, hazugság, hogy ellenezzük a kézilabdázók öltözői himnuszát, hazugság, hogy a város lemondta a fogadást

– tette hozzá remegő hangon.

Elmondta, Thompson zágrábi fellépése nem volt lehetséges, ez a döntés hónapokkal ezelőtt megszületett, és ehhez tartaniuk kellett magukat.

„A kézilabdázók azonban ragaszkodtak Thompsonhoz, de mivel ezt nem teljesíthettük, a szövetség mondta le a fogadást, nem Zágráb városa” – magyarázta Tomasevic.

Kiakadt a polgármester az usztasa köszöntésre

Marko Perkovic Thompson december 26-án tartott koncertet Zágrábban, ahol előadta a legismertebb, és legvitatottabb dalát, a „Za dom — spremni!” (Készen a hazáért) címűt, amely köszöntést a második világháborúban a nácibarát usztasák használták.

Ezt a zágrábi városvezetés kifejezetten megtiltotta, mondván, felidézi a horvát fasizmus és a nácik ideológiáját.

Miután Thompson nem tartotta be a városvezetés kérését, a hatóságok megtiltották számára a másnapi koncertet. Ugyan a koncertszervező cég feljelentette a polgármestert, a horvát ügyészség elutasította azt, mondván, nem talált jogsértést.

Semmilyen halálos fenyegetés, bombariadó vagy tüntetés a házam előtt nem vehet rá arra, hogy megváltoztassam a városi közgyűlés által meghozott döntéseket.

Köteles vagyok megvédeni az embereket, én nem a Horvát Köztársaság kormányának, hanem Zágráb város polgárainak tartozom felelősséggel. És amíg élvezem a támogatásukat, senki előtt sem fogok fejet hajtani” – nyilatkozta Tomasevic.

Hazaszeretet mindenek felett

A horvát szövetség a játékosokkal együtt közleményt adott ki, amelyben azt kérték az emberektől, csak a haza és a sport szeretete vezérelje őket, amikor kimennek a Jelasics térre és szurkolnak hősöknek!

„A Horvát Köztársaság polgárait képviseljük, és nem akarunk semmilyen megosztottságot, és semmilyen módon nem akarunk belekeveredni a politikába. Ezért kérjük, hogy senki ne vonjon be minket politikai konfrontációba” – olvasható.