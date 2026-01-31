Az MLSZ-elnök szerint kiégőben volt, Puskás spanyol gólkirályi címmel válaszolt

Félelmetes bajnoki szezonja volt a Real Madridnak 1960/61-ben. A csapat szeptember 11-én, az első fordulóban kikapott az Atletico Madridtól (1-0), majd legközelebb – 26 veretlenül megvívott meccs után – április 9-én vesztett a Valladolid vendégeként (3-1).
A brillírozó csapat első számú sztárját Puskás „Panchónak” hívták.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül még, hogy
- mit tett Puskás Ferenc azért, hogy harminc felett is úgy mozogjon, mintha a húszas éveiben járt volna,
- ki volt az, aki még a leghíresebb magyarnál is több gólt lőtt a Real Madrid 11-2-es győzelme során, illetve
- Kocsis Sándor és Czibor Zoltán még egy 3-2-es vereséget átélt a berni Wankdorf stadionban.
