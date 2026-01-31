labdarúgáspuskás ferencbarcs sándorreal madrid
Az MLSZ-elnök szerint kiégőben volt, Puskás spanyol gólkirályi címmel válaszolt

Puskás Ferenc, a Real Madrid játékosa a Frankfurt elleni BEK-döntőn 1960-ban.
Puskás Ferenc itt az 1960-as BEK-döntőn szerez gólt a Frankfurt ellen. A Real Madrid 7-3-ra nyert, a leghíresebb magyar négy góllal zárt.
admin Hegyi Iván
2026. 01. 31. 03:33
Hatvanöt évvel ezelőtt a Real Madrid 8:0-ra legyőzte az Elchét, Puskás Ferenc öt gólt szerzett. A leghíresebb magyar szédítő szezont futott: 41 tétmérkőzésen 44 gólt ért el, 28-cal lett a La Liga mesterlövésze. Arra a kérdésre, hogy hanyas vagy, nyilván úgy felelt, hogy 27-es, de mondhatott volna 28-ast is.

Félelmetes bajnoki szezonja volt a Real Madridnak 1960/61-ben. A csapat szeptember 11-én, az első fordulóban kikapott az Atletico Madridtól (1-0), majd legközelebb – 26 veretlenül megvívott meccs után – április 9-én vesztett a Valladolid vendégeként (3-1).

A brillírozó csapat első számú sztárját Puskás „Panchónak” hívták.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül még, hogy

  • mit tett Puskás Ferenc azért, hogy harminc felett is úgy mozogjon, mintha a húszas éveiben járt volna,
  • ki volt az, aki még a leghíresebb magyarnál is több gólt lőtt a Real Madrid 11-2-es győzelme során, illetve
  • Kocsis Sándor és Czibor Zoltán még egy 3-2-es vereséget átélt a berni Wankdorf stadionban.
