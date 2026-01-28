Magyar kézikapitány: Nem állt mellénk a szerencse, de reméljük, a következő tornán visszaadja ezt a sors

„Büszke vagyok a fiúkra. Megmutattuk, hogy milyen csapat vagyunk. Óriásit küzdöttünk, jó munkát végeztünk. Sajnos nem tudtuk megnyerni a meccset, pedig megérdemeltük volna szerintem. Emelt fővel mehetünk haza” – fogalmazott az M4 Sportnak Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Szerinte a második félidőben már érezhető volt a csapaton a fáradtság, és ez főleg támadásban ütközött ki, de az utolsó pillanatig küzdöttek.

A magyar válogatott bármelyik csapattal felveszi a versenyt, szoros meccseket játszottunk, de nem állt mellénk a szerencse. Reméljük, a következő tornán visszaadja ezt a sors

– tette hozzá.

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport Horvátország – Magyarország 27-25 (13-15)

Malmö

v.: Jörum, Kleven (norvégok)

Magyarország: Bartucz, Palasics (kapusok) – Imre 7, Ilic 5, Sipos, Ligetvári 3, Szita 2, Fazekas 2, Bóka 2, Rosta, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1.