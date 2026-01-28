Győzelem nélkül zárta az Eb-középdöntőt a férfi kézilabda-válogatott

sportkézilabdaférfi kézilabda európa-bajnoksághorvát férfi kézilabda-válogatott
Malmö, 2026. január 27. Magyar szurkolók a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert
Hegedüs Róbert / MTI
A magyar szurkolókra nem lehetett panasz
admin Pincési László
2026. 01. 28. 19:34
Nagyszerűen játszott, sokáig vezetett, de végül kétgólos, 27-25-ös vereséget szenvedett Horvátországtól a magyar férfi kézilabda-válogatott, így győzelem nélkül zárta az Európa-bajnoki középdöntőt. A horvátok ezzel bejutottak a legjobb négy közé.

