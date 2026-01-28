Nagyszerűen játszott, sokáig vezetett, de végül kétgólos, 27-25-ös vereséget szenvedett Horvátországtól a magyar férfi kézilabda-válogatott, így győzelem nélkül zárta az Európa-bajnoki középdöntőt. A horvátok ezzel bejutottak a legjobb négy közé.
A következő élő közvetítés része Nagyot harcolt, csak a végjátékban fogyott el a férfi kézilabda-válogatott
Győzelem nélkül zárta az Eb-középdöntőt a férfi kézilabda-válogatott
Hegedüs Róbert / MTI
A magyar szurkolókra nem lehetett panasz
Hegedüs Róbert / MTI
A magyar szurkolókra nem lehetett panasz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!