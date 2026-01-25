vízilabdavízilabda válogatottsportmagyar vízilabda válogatott
A következő élő közvetítés része Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)

Elfogyott az erő, Eb-ezüstérmes a pólóválogatott

Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Czeglédi Zsolt / MTI
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
admin Aranyossy Áron
2026. 01. 25. 21:51
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Czeglédi Zsolt / MTI
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.

A magyar vízilabda-válogatott 10-7-re kikapott Szerbiától az Európa-bajnokság döntőjében. Rendkívül izgalmas első félidőt hozott a döntő, de a fáradtság, a nagy tét megmutatkozott a medencében. Látványos megoldásból kevés volt, de félideig izgalomból nem volt hiány. A harmadik negyed után is még 7-6-ra ment a házigazda, de az utolsó játékrész pocsékul sikerült, így végül sima szerb győzelem lett a döntő vége.

Vissza a közvetítéshez
„Erősen optimistának tartom Csányi úr kijelentését” – reális, hogy Magyarország kijut a 2030-as vébére?

Friss

Népszerű

Összes
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik