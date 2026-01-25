Elfogyott az erő, Eb-ezüstérmes a pólóválogatott

A magyar vízilabda-válogatott 10-7-re kikapott Szerbiától az Európa-bajnokság döntőjében. Rendkívül izgalmas első félidőt hozott a döntő, de a fáradtság, a nagy tét megmutatkozott a medencében. Látványos megoldásból kevés volt, de félideig izgalomból nem volt hiány. A harmadik negyed után is még 7-6-ra ment a házigazda, de az utolsó játékrész pocsékul sikerült, így végül sima szerb győzelem lett a döntő vége.