A magyar vízilabda-válogatott 10-7-re kikapott Szerbiától az Európa-bajnokság döntőjében. Rendkívül izgalmas első félidőt hozott a döntő, de a fáradtság, a nagy tét megmutatkozott a medencében. Látványos megoldásból kevés volt, de félideig izgalomból nem volt hiány. A harmadik negyed után is még 7-6-ra ment a házigazda, de az utolsó játékrész pocsékul sikerült, így végül sima szerb győzelem lett a döntő vége.
A következő élő közvetítés része Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)
Elfogyott az erő, Eb-ezüstérmes a pólóválogatott
Czeglédi Zsolt / MTI
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Czeglédi Zsolt / MTI
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!