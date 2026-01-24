Hihetetlen rekordokat döntött meg a francia kézilabda-válogatott

Guillaume Gille csapata félelmetesen kezdte a mérkőzést, az első húsz percben úgy szerzett 20 gól, hogy nem rontott lövést, de egész félidőben mindössze négy alkalommal rontottak.

A félidei 28-15-ös eredménnyel új Európa-bajnoki csúcs született, a korábbi rekordot a lengyelek tartották, akik 26 alkalommal voltak eredményesek egy félidő alatt Fehéroroszország ellen 2014-ben. De a 43 találat volt a két csapat által valaha egy félidőben szerzett legtöbb, az előző, 42 gólos rekord még egy 2016-os, Fehéroroszország–Izland mérkőzés második félidejéből maradt fenn

A 46-38-as végeredménnyel is megdőlt egy rekord, ennyi gól korábban olimpián, világ- és Európa-bajnokságon sem született egy mérkőzésen. Az eddigi csúcsot a múlt pénteki Szlovénia-Montenegró (41-40) csoportmeccs tartotta.

A francia válogatott múlt szombaton 46-26-ra verte Ukrajnát, azzal a 46 találattal megdöntötte a férfi Európa-bajnokság gólcsúcsát, amit most beállított.

„Az első félidőnk minden tekintetben kiváló volt” – dicsérte játékosait Guillaume Gille szövetségi kapitány.

Amikor képesek vagyunk ötvözni a hatékony védekezésünket a gyors játékunkkal, és kedvező helyzeteket teremteni, akkor rájövünk, milyen erős a csapatunk.

Egy kivételével minden francia mezőnyjátékos szerzett gólt, Dika Mem nyolcat, a veszprémi Hugo Descat négyet, Yanis Lenne pedig kettőt.