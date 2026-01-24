kézilabdaeb-rekordfrancia férfi kézilabda-válogatottportugál férfi kézilabda-válogatott
Hihetetlen rekordokat döntött meg a francia kézilabda-válogatott

Portugal's Francisco Costa and France's Dika Mem during the EHF Euro 2026 main round European Men's Handball Championship match between France and Portugal in Herning, Saturday, January 24, 2026. (Photo: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix)
Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP
Dika Mem nyolc góllal zárt
24.hu
2026. 01. 24. 18:59
A címvédő Franciaország 46-38-ra nyert Portugália ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.

Guillaume Gille csapata félelmetesen kezdte a mérkőzést, az első húsz percben úgy szerzett 20 gól, hogy nem rontott lövést, de egész félidőben mindössze négy alkalommal rontottak.

A félidei 28-15-ös eredménnyel új Európa-bajnoki csúcs született, a korábbi rekordot a lengyelek tartották, akik 26 alkalommal voltak eredményesek egy félidő alatt Fehéroroszország ellen 2014-ben. De a 43 találat volt a két csapat által valaha egy félidőben szerzett legtöbb, az előző, 42 gólos rekord még egy 2016-os, Fehéroroszország–Izland mérkőzés második félidejéből maradt fenn

A 46-38-as végeredménnyel is megdőlt egy rekord, ennyi gól korábban olimpián, világ- és Európa-bajnokságon sem született egy mérkőzésen. Az eddigi csúcsot a múlt pénteki Szlovénia-Montenegró (41-40) csoportmeccs tartotta.

A francia válogatott múlt szombaton 46-26-ra verte Ukrajnát, azzal a 46 találattal megdöntötte a férfi Európa-bajnokság gólcsúcsát, amit most beállított.

„Az első félidőnk minden tekintetben kiváló volt” – dicsérte játékosait Guillaume Gille szövetségi kapitány.

Amikor képesek vagyunk ötvözni a hatékony védekezésünket a gyors játékunkkal, és kedvező helyzeteket teremteni, akkor rájövünk, milyen erős a csapatunk.

Egy kivételével minden francia mezőnyjátékos szerzett gólt, Dika Mem nyolcat, a veszprémi Hugo Descat négyet, Yanis Lenne pedig kettőt.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, I. csoport

Franciaország – Portugália 46-38 (28-15)

 

később:
18.00: Spanyolország – Dánia
20.30: Németország – Norvégia

