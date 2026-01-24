Svájc nagyon csalódott, hogy nem tudta elintézni a magyar kézilabda-válogatottat

A Rhein-Neckar Löwen legendás irányítója, Andy Schmid összeszorított foggal ugyan kimondta, hogy elégedett, de azért a pénteki, 29-29-es döntetlen vegyes érzelmeket váltott ki a svájci táborban.

A csapat ugyanolyan nagyszerű első félidőt produkált, mint múlt vasárnap a szlovénok elleni csoportmérkőzésen, és ugyanúgy 20-14-re állt a szünetben, mint a magyarok ellen. De amíg Szlovénia mínusz nyolcról (a 40. percben még 27-19-es hátrányban volt!) megfordította a mérkőzést, és 38-35-re győzött, addig a magyarok ellen mínusz hétről sikerült egy 29-29-es döntetlent kicsikarni.

A tanulság továbbra is az, hogy a svájci mérkőzéseken a jelentős vezetés és hátrány általában nem garantálja a győzelmet vagy a vereséget

– utalt arra a svájci közszolgálati média, hogy Feröer ellen viszont éppen 13-19-ről sikerült pontot szerezni a csoportban.

Összeomolhattak volna, de…

„Svájc vagyunk, Magyarország ellen játszottunk, és egy pontot szereztünk egy középdöntő-mérkőzésen. Ez a tény. De a meccs alakulása után nyilvánvalóan van néhány dolog, amit ki kell emelni. Elszalasztottuk a lehetőségeinket, amikor bebiztosíthattuk volna a győzelmet. És túl sok technikai hibát vétettünk a második félidőben” – mondta Andy Schmid.

A szövetségi kapitány amiatt is bosszankodott, hogy még az utolsó másodpercekben is a kezükben volt a győzelem lehetősége, ám emberelőnyben Mehdi Ben Romdhane támadó hibát vétett.

„Egyáltalán nem futhatsz bele egy ilyen támadó szabálytalanságba, legalább egy kapura lövésig el kellett volna jutnunk” – bosszankodott.

A szlovén meccs azonban alázatra tanított bennünket. Összeomolhattunk volna, de igen, így végül is elégedett vagyok.

A Magdeburg kapusa, Nikola Portner sem tudta leplezni a csalódottságát.

„Döntetlennél mindig felemásak az érzések. Többé-kevésbé végig vezettünk, meg kellett volna nyernünk ezt a meccset. De ez van” – mondta.

Érdekesség, hogy amíg a svájciak úgy érzik, ezzel az egy ponttal maradt még esélye a csapatnak a négy közé kerülésre, addig az MTI úgy fogalmazott, az elődöntőbe jutásra már csak minimális matematikai esély maradt…

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 1. forduló, II. csoport Magyarország – Svájc 29-29 (14-20)

Svédország – Szlovénia 35-31 (13-15)

Horvátország – Izland 30-29 (19-15) Az állás:

1. Svédország 4 pont

2. Izland 2 (53-53)

3. Szlovénia 2 (69-70)

4. Horvátország 2 (55-62)

5. Magyarország 1 (52-53)

6. Svájc 1 (64-67) Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.