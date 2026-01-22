Fejbe verte ellenfelét, a magyarok ellen sem játszhat a szlovén kézilabdázó

Az RD Slovan Ljubljana 30 éves játékosa a csoportkör keddi játéknapján a Feröer-szigetek csapata ellen fejre mért ütésért kapott piros lapot, az európai szövetség fegyelmi bizottsága pedig megállapította, hogy cselekedete súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes volt, ezért két mérkőzésre eltiltotta.

Disciplinska komisija EHF je odločila, da zaradi rdečega kartona na tekmi proti Ferskim otokom Matic Suholežnik ne bo smel igrati na naslednjih dveh tekmah Evropskega prvenstva. 🟥🇸🇮#miSlovenci #ehfeuro #purepassion pic.twitter.com/EwyM5kWhba — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 21, 2026

Ez azt jelenti, hogy Suholeznik nem játszhat a pénteki, svédek, valamint a vasárnapi, magyarok elleni mérkőzésen – kérdés, Szlovénia él-e a fellebbezés jogával.

A szlovénok a maximális két ponttal jutottak a középdöntőbe, de Suholeznik nem számított kulcsembernek, a három csoportmeccsen mindössze szűk 27 percet kapott, ezzel a harmadik legkevesebb időt töltötte a pályán eddig csapatában.