Fejbe verte ellenfelét, a magyarok ellen sem játszhat a szlovén kézilabdázó

A beállós Matic Suholeznik eltiltás miatt nem léphet pályára a szlovén férfi kézilabda-válogatottban vasárnap a magyarok ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének malmői csoportjában.

Az RD Slovan Ljubljana 30 éves játékosa a csoportkör keddi játéknapján a Feröer-szigetek csapata ellen fejre mért ütésért kapott piros lapot, az európai szövetség fegyelmi bizottsága pedig megállapította, hogy cselekedete súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes volt, ezért két mérkőzésre eltiltotta.

Ez azt jelenti, hogy Suholeznik nem játszhat a pénteki, svédek, valamint a vasárnapi, magyarok elleni mérkőzésen – kérdés, Szlovénia él-e a fellebbezés jogával.

A szlovénok a maximális két ponttal jutottak a középdöntőbe, de Suholeznik nem számított kulcsembernek, a három csoportmeccsen mindössze szűk 27 percet kapott, ezzel a harmadik legkevesebb időt töltötte a pályán eddig csapatában.

