Szerb csodagyereket venne a Veszprém kézilabdacsapata

A 2003-as születésű játékos szülővárosában, Vranjében kezdte pályafutását, profi karrierje viszont már az északmacedón Metalurg csapatában bontakozott ki, ahol 15 évesen debütált. Miután a Metalurg anyagi problémákkal küzdött, az irányító előbb a GRK Ohrid, majd a Vardar játékosa lett rövid időre (alig 16 évesen debütált a Bajnokok Ligájában is), 2021 novemberében pedig 2026-ig tartó szerződést írt alá a lengyel Kielcével.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A lengyel klub azonban kölcsönadta, így előbb a horvát Zagrebhez, majd a szlovén Celjéhez, 2023-ban pedig a szerb Vojvodinához került.

A 2022-es junior Európa-bajnokságon tagja volt a bronzérmes szerb csapatnak, ráadásul a torna legértékesebb játékosának választották. Egy évvel később már a felnőtt világbajnokságon szerepelt, és miután az utóbbi időszakban remekelt a Vojvodinában, biztosította helyét az idei Eb-keretben is.

Mindhárom csoportmérkőzésen szerepelt, 9 gólt szerzett, a Németország elleni nagyszerű győzelem során pedig a meccs legjobbjának választották.

A Sport1.mk azt írta, ez a teljesítmény kulcsfontosságú ajánlás volt a Veszprém vezetői számára, akik intenzívebb tárgyalásokat folytattak a Vojvodinával annak érdekében, hogy Dodic már a téli átigazolási időszakban a magyar klubban folytathassa.

A portál szerint Xavi Pasqual edző Dodicban egy olyan játékost lát, aki nem csupán hosszú távú befektetés lenne, már most komoly segítséget jelenthetne.

A magyarok állítólag 150 ezer eurót fizetnének a szerb válogatott kézilabdázóért.