Ilyen bizarr gól még talán sohasem esett a kézilabdában

A vasárnapi, franciaországi mérkőzésen a dánok kezdtek jobban, a 18. percben már hét góllal (!), 11-4-re is vezettek, azonban a szünetig hazaiak szépen visszakapaszkodtak 15-13-ra, köszönhetően két dán légiósuk, Stine Nörklit Lönborg és Nadia Mielke-Offendal gólerős játékának.

A második félidőben is a Viborg irányított, végig 2-4 gól volt az előnye, azonban az sokba került, hogy az utolsó bő hat percben képtelenek voltak betalálni.

28-30 után már csak dijoni gól született, két perccel a vége előtt Nina Dury talált be (29-30), majd tíz másodperccel a lefújás előtt Adriana Holejova egyenlített (30-30).

🇫🇷 Dijon 30-30 Viborg 🇩🇰

De nem akárhogyan: a 26 éves szlovák lövésébe a kapus beleért, így a labda a bal kapufáról kifelé pattant, azonban éppen a lett játékvezető lábát találta el, ahonnan visszagurult a gólvonal mögé…

Az eredmény már nem változott, maradt a 30-30.

Sajnálatos eset, helyes döntés

Az erősen vitatott, de helyes ítéletről a Viborg Stifts Folkeblad című lap megkérdezte Jörn Möller kézilabda-szakértőt.

Majdnem 40 éve vagyok a top kézilabdában, és ilyet még soha nem láttam. Nagyon sajnálatos eset, de az ítélet teljesen helyes, mert a szabályokban semmi sem mondja ki, hogy a játékot meg kell állítani, ha a labda eltalálja a játékvezetőket

nyilatkozta.

Anders Friis vezetőedző úgy fogalmazott, ez a gólt a világ legszerencsétlenebb befejezését eredményezte.