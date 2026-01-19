kézilabdasérüléslukas jörgensendán férfi kézilabda-válogatott
Sport

Nagyon rossz hírt kapott a Veszprém és a Flensburg kézilabdacsapata

BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP
Lukas Jörgensen számára véget is érhetett az Európa-bajnokság
24.hu
2026. 01. 19. 09:13
BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP
Lukas Jörgensen számára véget is érhetett az Európa-bajnokság
Komoly veszteséget könyvelhet el a dán férfi kézilabda-válogatott, amelynek olimpiai és világbajnok beállósa, Lukas Jörgensen súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Románia elleni, vasárnapi csoportmérkőzésen.

Ahogy a Dániasport megírta, a 26 éves beállóst a Románia elleni mérkőzésen csapattársai ölben vitték le a pályáról, és ugyan a találkozót követően a stáb és a játékosok sem tudtak pontos diagnózist adni, nem sok jót ígérnek a látottak.

Nikolaj Jacobsen, a válogatott szövetségi kapitánya a dán TV2-nek elmondta, Jörgensenre hétfőn MR-vizsgálat vár, de a szakember reakciójából ítélve kevés jel utal arra, hogy a beállós folytatni tudja az Eb-t.

Jelenleg nehezen ünneplem a győzelmet, mert félek, hogy Lukas Jörgensen súlyos sérülést szenvedett

– mondta a szakember.

Simon Pytlick úgy fogalmazott, a szíva szakad meg, amikor azt látja, egy csapattársát és jó barátját ilyen fájdalmak közepette viszik le a pályáról.

Nem vagyok orvos, de azt hiszem, mindenki láthatta, hogy valami súlyos dolog történt

– nyilatkozta.

Jörgensen sérülésének Flensburgban és Veszprémben sem örülnek, a klasszis ugyanis tavaly júliusban jelentette be, hogy idén nyártól, három évre a magyar együtteshez szerződik.

Kapcsolódó
„Ha 42 percet ül az ember a kispadon, akkor fel kell vennie a mérkőzés ritmusát” – Bartucz László fenomenális teljesítménye is kellett a sikerhez
A magyar férfi kézilabda-válogatott az olaszok legyőzésével második meccsét is megnyerte az Eb-n.

Ajánlott videó

Struktúrának álcázott félelem – miért ilyen unalmas a Liverpool játéka?

Friss

Népszerű

Összes
Felkutatja a rendőrség azokat, akik utoljára beszéltek és találkoztak az eltűnt Egressy Mátyással
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik