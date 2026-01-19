Nagyon rossz hírt kapott a Veszprém és a Flensburg kézilabdacsapata

Ahogy a Dániasport megírta, a 26 éves beállóst a Románia elleni mérkőzésen csapattársai ölben vitték le a pályáról, és ugyan a találkozót követően a stáb és a játékosok sem tudtak pontos diagnózist adni, nem sok jót ígérnek a látottak.

Nikolaj Jacobsen, a válogatott szövetségi kapitánya a dán TV2-nek elmondta, Jörgensenre hétfőn MR-vizsgálat vár, de a szakember reakciójából ítélve kevés jel utal arra, hogy a beállós folytatni tudja az Eb-t.

Jelenleg nehezen ünneplem a győzelmet, mert félek, hogy Lukas Jörgensen súlyos sérülést szenvedett

– mondta a szakember.

Simon Pytlick úgy fogalmazott, a szíva szakad meg, amikor azt látja, egy csapattársát és jó barátját ilyen fájdalmak közepette viszik le a pályáról.

Nem vagyok orvos, de azt hiszem, mindenki láthatta, hogy valami súlyos dolog történt

– nyilatkozta.

Jörgensen sérülésének Flensburgban és Veszprémben sem örülnek, a klasszis ugyanis tavaly júliusban jelentette be, hogy idén nyártól, három évre a magyar együtteshez szerződik.