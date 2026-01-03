Mesterhármas tette történelmivé a 17 fokban rendezett szabadtéri hokimeccset

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) először rendezett szabadtéri mérkőzést Florida államban, ahol a címvédő Florida Panthers fogadta a New York Rangers együttesét.

A Miami Marlins baseballcsapat stadionjában 36 153 néző előtt lejátszott találkozón sok öröme nem volt a hazai szurkolóknak, ugyanis a bajnokcsapat két harmad alatt 3-0-s hátrányba került, végül pedig 5-1-re kikapott a vendégétől.

Az első mesterhármas és rekordot jelentő öt pont

A meccs legjobbja a svéd olimpiai keretbe beválogatott Mika Zibanejad volt, aki úgy szerzett mesterhármast, hogy betalált egyenlő létszámban, emberelőnyben, majd a hajrában emberhátrányban ütött üres kapus gólt, emellett két gólpassza is volt.

A 32 éves hokisé lett a Winter Classic-sorozat első mesterhármasa, és a mostani találkozón összehozott öt pontja is rekord a szabadtéri meccsek történetében.

A találkozó idején 17 Celsius-fok volt Miamiban, így ez lett minden idők második legmelegebb szabadtéri összecsapása az NHL-ben. A Rangers az eddigi 44 szabadtéri meccsből hatodszor lépett jégre, mérlege pedig továbbra is százszázalékos.