Pár éve még a dartsosok rettegett mentális betegségével küzdött, most meg vb-döntőt játszhat – ki az a Gian van Veen?

Támadnak a fiatalok a dartsvébén, hiszen a szombati döntőt a 18 éves Luke Littler játssza a 23 éves Gian van Veennel.

Littler nevét volt alkalmunk megismerni, hiszen az elmúlt két világbajnokságon döntőt játszott, és címvédőként várhatja a mostani finálét, Van Veen viszont bizonyára sokak számára ismeretlennek számít.

Két korábbi világbajnokot már kiejtett

A holland dartsos 10. kiemeltként vágott neki a tornának, amelyet a spanyol Cristo Reyes elleni 3-1-es győzelemmel indított.

A második körben Van Veen 108,28-as átlagot produkálva ejtette ki a skót Alan Soutart, ez a torna legmagasabb átlagának számít.

Van Veen a harmadik körben a lett Madars Razma, majd a negyedikben az angol Charlie Manby ellen is csak egy játszmát vesztett, aztán jött az igazán nagy dobás, amikor a nyolc között 6-3-mal intézte el a két évvel ezelőtti világbajnokot, Luke Humphriest.

Az elődöntőben a korábbi kétszeres vb-győztes Gary Anderson várt rá, de Van Veent nem nyomta össze a tét, bár 4-1-es vezetése után a rutinos skót 4-3-ra még felzárkózott, a holland a következő két játszmát besöpörve bejutott a döntőbe.

Nem volt képes eldobni a nyilakat

Az Óriás (The Giant) becenevű holland 2015-ben kezdett el dartsozni, és 2022-ben szembesült a nyilakat dobálók rettegett mentális betegségével, a dartitisszal. Van Veen azt vette észre magán, hogy a milliószor begyakorolt mozdulatok nem működnek, nem képes eldobni a nyilakat, és ettől összeomlott.

Három vagy négy éve Barnsley-ban voltam, a dartitisszal szenvedtem és sírtam. Most meg itt vagyok, és vb-döntőt játszhatok, úgyhogy minden nehézség ellenére megérte. Azt nem mondhatom, hogy egy álom vált valóra, mert még álmodni sem mertem erről

– nyilatkozta Van Veen Anderson legyőzése után.

Első PDC Pro Tour-döntőjét nem sokkal azután vívta, hogy túljutott a dartitisen, ám 2022 novemberében, a Players Champhionship 29. állomásán 8-4-re kikapott Gerwyn Price ellen. A második döntőjében is az egykori rögbijátékos volt az ellenfele, aki 2023 augusztusában, a Players Champhionship 18 utolsó meccsén ezúttal még simábban verte (8-1).

Ekkoriban még inkább a kifejezetten a fiatal tehetségek számára létrehozott Development Tour volt Van Veen fő terepe, 2023-ban ebben a sorozatban hat tornát is megnyert, de az ifjúsági vébén is nagyon jól ment neki, egészen a döntőig jutott, de 6-4-re kikapott Littlertől.

Budapesten majdnem sikerült neki az áttörés

Élete első felnőttvébéje viszont nagyon nem sikerült, 2-0-s vezetésről kapott ki a hongkongi Hugo Leung ellen. 2024-ben nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje a budapesti Hungarian Darts Trophyt, ám a döntőben 8-7-re kikapott honfitársától, Michael van Gerwentől.

Az ifjúsági világbajnokságon is holland ellenfele volt a trófeáért, és ezúttal ő bizonyult jobbnak, 6-5-re verte Jurjen van der Veldét. A tavalyi felnőttvébének már a 28. kiemeltként vághatott neki, így az első körben erőnyerő volt, a másodikban azonban 3-1-re kikapott a német Ricardo Pietreczkótól.

2025 márciusában megtörtént az áttörés számára a felnőttek között, amikor a Players Championship 6. állomásának megnyerésével (Humphriest 8-3-ra verte a döntőben) először vihette haza a trófeát egy Pro Tour-versenyről. A Világkupán Danny Noppert párjaként az elődöntőig jutott, majd az Európa-bajnokságon először lett egy PDC major torna legjobbja, a döntőben a meccsnyilat rontó Humphriest verte 11-10-re.

A mostani PDC-vébére úgy hangolt, hogy megvédte a címét az ifik között, a Beau Greaves elleni 6-3-as sikerrel ő lett a második dartsos, aki egymás utáni években megnyerte a versenyt.

2025-ben háromszor is legyőzte Littlert

Most pedig a felnőttek között is a csúcsra érhet, és Littlertől sem kell tartania, mivel 2025-ben öt egymás elleni meccsükből hármat a holland nyert.

„Anderson ellen jól ment a kiszállózás, és bár nagyon hosszú meccs volt, sikerült 103-as átlagot produkálnom. Ez nagy önbizalmat ad, de erre szükségem is lesz, mert Littler következik, és mindenki tudja, hogy ő mire képes.

A legjobb játékomat kell előhúznom a döntőben, ellenkező esetben nem lesz esélyem ellene. Biztos, hogy az első játszmától kezdve nyomás alá fog helyezni, úgyhogy tartanom kell vele a lépést, és megragadni az adódó lehetőségeket

– tekintett előre a döntőre Van Veen, aki 400 ezer fontot (176 millió forintot) már biztosan hazavihet a vébéről, a világranglistán pedig egészen a harmadik helyig nyomul előre.

A 21.15-kor kezdődő meccset a Sport 1 élőben közvetíti.