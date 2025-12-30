Össztűz alatt az MLSZ, dráma a válogatottnál, és Fradi-remeklés – ilyen volt 2025 a magyar fociban

Mit viszünk magunkkal szívesen a 2025-ös magyar futballévből? Szoboszlai Dominik utolsó perces, lisszaboni egyenlítő gólját? A Liverpoollal megnyert angol bajnoki címét, melyben kulcsszerepet játszott? A Ferencváros és az „aranyfejű” Varga Barnabás remeklését a nemzetközi porondon? Azt, hogy hosszú évek óta először izgalmas bajnoki versenyfutás volt az NB I-ben?

Mi az, amit legszívesebben elfelejtenénk? Troy Parrott tőrdöféssel felérő, utolsó perces gólját a magyar–ír vb-selejtezőn? Azt, hogy kupacsapataink a Ferencváros kivételével ismét nem értek el a főtábláig? Láttunk már jobb és rosszabb évet is, az viszont biztos, hogy van mire emlékeznünk!

Válogatott: ír eksztázis, magyar fájdalom

Ha valakinek meg akarjuk mutatni, miért a világ legrajongottabb – és néha a legfájdalmasabb – sportága a labdarúgás, akkor vegyük elő a magyar–ír világbajnoki selejtező felvételét! Nagy tét, óriási hangulat, remek gólok, a végén kollektív fohász, eltérő dolgokért – a hazai szurkolótábor a lefújásért, az ír még egy esélyért imádkozott –, a végén magyar szíveket összetörő Parrott-gól. A világbajnoki álom oda – a magyar nemzeti együttes korfáját nézve lehet, jó néhány kulcsembernek nem is lesz több lehetősége vb-szereplésre –, a sok kapott gól, a hazai vereségek és a súlyos hibák nem fértek bele. Három egymást követő Eb-kvalifikáció után előrelépést igazából egy vb-kijutással lehetne felmutatni, ez nem jött össze, pedig lehet, most volt a legjobb a csillagállás – illetve a keretösszetétel és a sorsolás. Továbblapozhatjuk a naptárt 40 évnyi várakozásról, és várhatunk tovább.

A selejtezősorozat kudarca kevésen múlott ugyan, de ne szépítsük: kudarc volt, hiszen a válogatott nem érte el a célkitűzést. Az MLSZ utolsó idei ülésén megerősítette pozíciójában Marco Rossit, aki tovább folytathatja a 2018-ban elkezdett munkáját. Az olasz szakembernek elérhető közelségben van Baróti Lajos rekordja – a legendás edző 117 mérkőzésen irányította a válogatottat, Rossi 82-nél tart –, de az írek elleni mélypont után nehéz dolga lesz, hisz várhatóan a keretén alakítania kell az Eb-kvalifikáció 2027-es nyitányáig, válogatási lehetőségei pedig korlátozottak.

A nemzeti csapat 2025 decemberében a 40. helyen állt a világranglistán, ez 2020 óta a leggyengébb évvégi helyezése.