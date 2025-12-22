darts-vb 2025darts-vbdartsrob cross
Bevallott egy nagy titkot a 2018-as darts-vb győztese

2025. 12. 22. 18:26
Vasárnap bejutott a Londonban zajló darts-vb 3. fordulójába a nyolc évvel ezelőtti világbajnok, Rob Cross, az angol sportoló honfitársát, Ian White-ot verte 3:1-re. Aztán bevallott valamit.

A 35 éves sportoló 2018-ban nagy meglepetésre lett világbajnok, és éppen ez a siker, és az azzal járó felhajtás túlságosan is megváltoztatta az életét.

Depresszió lett rajta úrrá, és a mentális problémákon csak a gyógyszeres kezelés segített. Betegségéről tavaly már beszélt, akkor hosszan tartó szenvedésként írta le a vele történteket.

Most azt mondta, döntésre szánta el magát, és az idei torna előtt abbahagyta a tabletták szedését azok rá gyakorolt hatása miatt.

„Úgy gondoltam, jobb megbarátkozni azzal a személlyel, aki bennem van, semmint megpróbálni kizárni” – nyilatkozta.

Ha így érzel, akkor beszélned kell róla, különben felemészt. Korábban gyakran lehangoltnak éreztem magam, most azonban remekül vagyok.

Crossnak a közelmúltban más problémái is adódtak, a nyereménypénz kezelésére alapított cége (Rob Cross Darts Limited) adótartozásokat halmozott fel.

Ahogy tavaly júniusban kiderült, több mint 450 ezer font (körülbelül 533 ezer euró) hátralékkal rendelkezik.

