Még nem oldódott meg a Milák-rejtély, de állítólag méltóképpen szeretné befejezné pályafutását

Schmidt Ádámnak 2017 óta személyes kapcsolata van Milákkal, és a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta, hogy két és fél hete beszélt a sportolóval.

Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt

– fogalmazott a sportvezető az MTI szerint.

Hozzátette, ebből adódóan bízik benne, hogy Milák már a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra is felkészül oly módon, amit magától is elvár, ebben az esetben pedig az LA10 programban is számítanak rá.

Milák az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett, kihagyta az augusztusi szingapúri világbajnokságot is.

Egy hete Gergely István, a Budapesti Honvéd elnöke úgy nyilatkozott,

az óra ketyeg, fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot.

Milák korábbi edzője, Selmeci Attila szerint nem kizárt, hogy az úszó kivár egy darabig azzal kapcsolatban, hogy felmérje az erőviszonyokat, de azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy elköszön a sportágtól.