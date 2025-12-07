dán női kézilabda válogatottdán női kézilabda-válogatottkézilabdamagyar női kézilabda válogatott
A hajrára kifogyott a gólokból, kikapott a dánoktól a női kéziválogatott

Elvesztette a dánok elleni rangadót, második lett csoportjában a magyar kéziválogatott

2025. 12. 07. 22:08
Az Európa-bajnoki bronzérmes és biztos negyeddöntős magyar női kézilabda-válogatott rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárt, miután a vasárnap esti záró rangadón 28-27-re kikapott a tavalyi kontinensviadalon második dán csapattól a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

A magyar csapat – amelyből betegség miatt hiányzott Vámos Petra – a második félidő elején öt góllal, 23-18-ra is vezetett, de a dán cserekapus, Amalie Milling védéseivel elbizonytalanította a játékosainkat, és a hajrában alig-alig sikerült gólokat lőni.

A vereség azt jelenti, hogy a magyar csapat második lett, és a szerdai negyeddöntőben a franciákkal vagy a hollandokkal találkozik.

