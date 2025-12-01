kézilabdamagyar női kézilabda válogatottmagyar női kézilabda-válogatottnői kézilabda vb
A következő élő közvetítés része Pocsék első félidő után hengerelt, és ezzel csoportelső a női kéziválogatott a vébén

A második félidőben már igazi arcát mutatta a női kéziválogatott

Szigetváry Zsolt / MTI
admin Dajka Balázs
2025. 12. 01. 22:07
Szigetváry Zsolt / MTI

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 32-25-re legyőzte az újonc svájci csapatot hétfőn a női kézilabda-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a hollandiai ‘s-Hertogenboschban, így a maximális négy pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese Szenegál és Irán után az előzetesen legnehezebbnek tűnő ellenfél, Svájc ellen fejezte be a csoportküzdelmeket, az első félidőben pedig kétszer is négygólos hátrányban volt. A szünetre egy találatra zárkózott, a második félidőben pedig javuló védekezéssel és kapusteljesítménnyel, valamint pontosabb befejezésekkel hétgólos előnyt épített ki (25-18), ezzel pedig már jól gazdálkodott a befejezésig. Klujber Katrin hat góllal, Szemerey Zsófi 12 védéssel vette ki részét a harmadik sikerből.

A középdöntőben sorrendben Románia, Japán és Dánia lesz az ellenfél.

