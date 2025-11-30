„Melegnek lenni nem csupán azt jelenti, hogy a saját nemünket szeretjük” – újabb teniszező coming outolt

A 21 éves Brunold – aki jelenleg az ATP-ranglistán a 307. helyen áll – egy Instagram-bejegyzésben árulta el, hogy meleg.

„Profi teniszezőként számtalan órát töltöttem a játékom, a testem és a gondolkodásmódom fejlesztésével. Mindezek során az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy a pályán elért siker nem csak a fizikai képességeken múlik – hanem arról is, hogy felfedezd a személyiségedet, és hű maradj önmagadhoz. És bár nem mindig volt könnyű, az, hogy elrejtsem, és olyan valakinek tettessem magam, aki nem vagyok, soha nem volt opció.

Ezért érzem úgy, itt az ideje, hogy megnyíljak és megosszam veletek, hogy meleg vagyok

– írta.

„Melegnek lenni nem csupán azt jelenti, hogy a saját nemünket szeretjük – hanem azt is, hogy olyan dolgokkal kell megküzdenünk, amelyekre a legtöbb embernek soha nem kell gondolnia. A félelem, hogy nem fogadnak el, a nyomás, hogy csendben maradjak, illetve a másság érzése. De felnőttem. És büszke vagyok arra, aki ma vagyok.”

Hozzátette, mélységesen hálás mindenkinek, aki támogatta, nélkülük soha nem lenne az az ember, aki most.