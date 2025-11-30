teniszcoming outmásságmika brunold
Sport

„Melegnek lenni nem csupán azt jelenti, hogy a saját nemünket szeretjük” – újabb teniszező coming outolt

Michele Maraviglia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 11. 30. 13:31
Michele Maraviglia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A svájci Mika Brunold a második olyan aktív férfiteniszező, aki nyíltan felvállalta másságát, ezt eddig rajta kívül csak a brazil Joao Lucas Reis Da Silva tette meg, ő beszélt őszintén a barátjával való kapcsolatáról.

A 21 éves Brunold – aki jelenleg az ATP-ranglistán a 307. helyen áll – egy Instagram-bejegyzésben árulta el, hogy meleg.

„Profi teniszezőként számtalan órát töltöttem a játékom, a testem és a gondolkodásmódom fejlesztésével. Mindezek során az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy a pályán elért siker nem csak a fizikai képességeken múlik – hanem arról is, hogy felfedezd a személyiségedet, és hű maradj önmagadhoz. És bár nem mindig volt könnyű, az, hogy elrejtsem, és olyan valakinek tettessem magam, aki nem vagyok, soha nem volt opció.

Ezért érzem úgy, itt az ideje, hogy megnyíljak és megosszam veletek, hogy meleg vagyok

– írta.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

(@mika_brunold) által megosztott bejegyzés

„Melegnek lenni nem csupán azt jelenti, hogy a saját nemünket szeretjük – hanem azt is, hogy olyan dolgokkal kell megküzdenünk, amelyekre a legtöbb embernek soha nem kell gondolnia. A félelem, hogy nem fogadnak el, a nyomás, hogy csendben maradjak, illetve a másság érzése. De felnőttem. És büszke vagyok arra, aki ma vagyok.”

Hozzátette, mélységesen hálás mindenkinek, aki támogatta, nélkülük soha nem lenne az az ember, aki most.

Kapcsolódó
„Részletesen leírják, hogyan erőszakolnak meg engem és édesanyámat” – halálos fenyegetésekről vallott a legjobb német teniszező
Eva Lys reméli, megbirkózik azzal, hogy minden vereség után ezerszeres gyűlölet ömlik rá.

Ajánlott videó

Liverpooli krízis: meddig védi meg Arne Slotot a bajnoki cím?

Friss

Népszerű

Összes
Egyetlen ütéssel ölte meg áldozatát – megszólalt a szórakozóhely, ahol meghalt egy fiatal férfi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik