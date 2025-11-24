sportkézilabdafazekas mátépick-szeged
Nem lehet elégszer visszanézni a fiatal szegedi irányító gólpasszát

admin Aranyossy Áron
2025. 11. 24. 08:05

A Szeged házigazdaként nyert tíz góllal a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.

A Magyar Kupa-címvédő csongrádiak a győri ETO University HT csapatát győzték le 42-32-re, ráadásul többször is rendkívül látványos játékkal rukkolt elő. Az új igazolás, Jovica Nikolic hat góllal mutatkozott be jobbátlövőként, de a hétvége megmozdulása mégis a 19 éves irányítóé, Fazekas Mátéé, aki 36-26-os vezetésnél brilliáns bejátszással hozta helyzetbe Jérémy Totót.

Jérémy Toto kilenc, Borut Mackovsek és Nikolic hat-hat alkalommal talált be.

