Nem lehet elégszer visszanézni a fiatal szegedi irányító gólpasszát

A Szeged házigazdaként nyert tíz góllal a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.

A Magyar Kupa-címvédő csongrádiak a győri ETO University HT csapatát győzték le 42-32-re, ráadásul többször is rendkívül látványos játékkal rukkolt elő. Az új igazolás, Jovica Nikolic hat góllal mutatkozott be jobbátlövőként, de a hétvége megmozdulása mégis a 19 éves irányítóé, Fazekas Mátéé, aki 36-26-os vezetésnél brilliáns bejátszással hozta helyzetbe Jérémy Totót.

Jérémy Toto kilenc, Borut Mackovsek és Nikolic hat-hat alkalommal talált be.