Hat góllal debütált a Szeged új átlövője

A Szeged házigazdaként, a PLER idegenben nyert tíz góllal a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.

A Magyar Kupa-címvédő csongrádiak a győri ETO University HT csapatát győzték le 42-32-re. A Szeged új jobbátlövője, a héten igazolt Jovica Nikolic hat góllal mutatkozott be.

A szerződtetésére a norvég Magnus Abelvik Röd sérülése és műtétje miatt volt szükség. Az újvidéki születésű, szerb válogatott átlövő a közelmúltban a német HSG Wetzlar színeiben szerepelt a német élvonalban, majd az RK Vojvodinával az Európa Ligában, legutóbb pedig Kuvaitban játszott.

A szegedieknél Jérémy Toto kilenc, Borut Mackovsek szintén hat alkalommal talált be, a hazaiak kapujában Mikler Roland 12 lövést védett.

A PLER 27-17-re nyert a Budai Farkasok otthonában. Gregor Ocvirk hét góllal, Kránitz Zoltán 11 védéssel zárt a vendégeknél.

Eredmények, férfi NB I: Budai Farkasok-Rév – PLER-Budapest 17-27 (11-16)

OTP Bank-Pick Szeged – ETO University HT 42-32 (17-13) A tabella:

1. OTP-Bank Pick Szeged 12 9 1 2 419-332 19 pont

2. One Veszprém HC 9 9 – – 364-258 18

3. MOL Tatabánya KC 9 9 – – 302-252 18

4. FTC-Green Collect 10 5 1 4 334-331 11

5. ETO University HT 10 5 – 5 305-297 10

6. Csurgói KK 11 3 2 6 315-322 8

7. NEKA 11 3 2 6 297-324 8

8. Budai Farkasok-Rév 9 2 4 3 243-273 8

9. PLER-Budapest 10 3 2 5 280-313 8

10. Balatonfüredi KSE 9 3 1 5 243-263 7

11. CYEB-Budakalász 9 3 1 5 270-301 7

12. Szigetszentmiklósi KSK 11 3 1 7 298-334 7

13. HE-DO B.Braun Gyöngyös 10 3 – 7 276-311 6

14. Carbonex-Komló 10 2 1 7 271-306 5

A Balatonfüred kettős győzelemmel jutott tovább az osztrák HC Fivers WAT Margaretennel szemben a férfi kézilabda Európa Kupa harmadik fordulójából a nyolcaddöntőbe.

November 15-én Bécsben 34-31-es, vasárnap hazai pályán pedig 32-29-es magyar siker született. A nyolcaddöntő sorsolását kedden tartják.