Hat góllal debütált a Szeged új átlövője

A Szeged házigazdaként, a PLER idegenben nyert tíz góllal a férfi kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.
A Magyar Kupa-címvédő csongrádiak a győri ETO University HT csapatát győzték le 42-32-re. A Szeged új jobbátlövője, a héten igazolt Jovica Nikolic hat góllal mutatkozott be.
A szerződtetésére a norvég Magnus Abelvik Röd sérülése és műtétje miatt volt szükség. Az újvidéki születésű, szerb válogatott átlövő a közelmúltban a német HSG Wetzlar színeiben szerepelt a német élvonalban, majd az RK Vojvodinával az Európa Ligában, legutóbb pedig Kuvaitban játszott.
A szegedieknél Jérémy Toto kilenc, Borut Mackovsek szintén hat alkalommal talált be, a hazaiak kapujában Mikler Roland 12 lövést védett.
A PLER 27-17-re nyert a Budai Farkasok otthonában. Gregor Ocvirk hét góllal, Kránitz Zoltán 11 védéssel zárt a vendégeknél.
Eredmények, férfi NB I:
Budai Farkasok-Rév – PLER-Budapest 17-27 (11-16)
OTP Bank-Pick Szeged – ETO University HT 42-32 (17-13)
A tabella:
1. OTP-Bank Pick Szeged 12 9 1 2 419-332 19 pont
2. One Veszprém HC 9 9 – – 364-258 18
3. MOL Tatabánya KC 9 9 – – 302-252 18
4. FTC-Green Collect 10 5 1 4 334-331 11
5. ETO University HT 10 5 – 5 305-297 10
6. Csurgói KK 11 3 2 6 315-322 8
7. NEKA 11 3 2 6 297-324 8
8. Budai Farkasok-Rév 9 2 4 3 243-273 8
9. PLER-Budapest 10 3 2 5 280-313 8
10. Balatonfüredi KSE 9 3 1 5 243-263 7
11. CYEB-Budakalász 9 3 1 5 270-301 7
12. Szigetszentmiklósi KSK 11 3 1 7 298-334 7
13. HE-DO B.Braun Gyöngyös 10 3 – 7 276-311 6
14. Carbonex-Komló 10 2 1 7 271-306 5
A Balatonfüred kettős győzelemmel jutott tovább az osztrák HC Fivers WAT Margaretennel szemben a férfi kézilabda Európa Kupa harmadik fordulójából a nyolcaddöntőbe.
November 15-én Bécsben 34-31-es, vasárnap hazai pályán pedig 32-29-es magyar siker született. A nyolcaddöntő sorsolását kedden tartják.
Eredmény, 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó:
Balatonfüredi KSE – HC Fivers WAT Margareten (osztrák) 32-29 (16-14)
lövések/gólok: 49/32, illetve 45/29
gólok hétméteresből: 6/5, illetve 7/6
kiállítások: 6, illetve 14 perc
továbbjutott: a Balatonfüred, kettős győzelemmel, 66-60-as összesítéssel.