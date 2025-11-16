Szemereyt megint fejbe dobták, hibátlanul menetel a Győr

A múlt hét szombati, hazai mérkőzésen 40-23-ra diadalmaskodó kisalföldiek keretébe visszatért – a világbajnokságra készülő magyar válogatott kerettagjai közül – az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi, Fodor Csenge viszont ezúttal is kimaradt.

Az elmúlt időszakban a fejbe lövése után pihentetett Szemerey kezdett az ETO kapujában, ám alig nyolc perc után le kellett cserélni, mert újfent eltalálták a homlokát. Rövid pihenő után visszatért a pályára a válogatott hálóőr, a zöld-fehérek pedig az első játékrész derekán helyenként döcögős támadójátékkal is 7-5-re vezettek. Az első félidő hajrájában viszont jelentős különbséget épített ki a címvédő, 10-8-ról a szünet előtti tíz percben nyolc találatra tudott eltávolodni, írja az MTI.

A fordulást követően bő öt perc pergett le, amikor 21-11-nél kialakult a tízgólos különbség. A folytatásban ugyan közelíteni tudott a házigazda, a vendégek fölényes vezetésük tudatában kevésbé játszottak koncentráltan, ám sikerük így sem forgott veszélyben.

Szemerey nyolc védéssel, Emilie Hovden öt góllal járult hozzá a győzelemhez, amelynek köszönhetően a címvédő ETO továbbra is százszázalékos az idényben és nyolc forduló után vezeti BL-csoportját, két ponttal megelőzve a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató Metzet.

A Borussia Dortmund hazai pályán 36-32-re kikapott a Gloria Bistrita együttesétől, Szikora Melinda három lövést hárított az egymást követő harmadik csoportmeccsét elvesztő német együttes kapujában.

A november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik.