Márton Luana óriási formában: heteken belül a második vb-aranyát nyerte

TEAM BELGIUM / BELGA MAG / Belga via AFP
24.hu
2025. 11. 14. 18:50
TEAM BELGIUM / BELGA MAG / Belga via AFP

Márton Luana aranyérmet szerzett az egyenlítői-guineai Malabóban pénteken kezdődött női tekvondó-világbajnokság 67 kilogrammos kategóriájában.

A nemzetközi szövetség közösségi oldalának bejegyzése alapján Márton Luana harmadik kiemeltként a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, és a fináléban a kínai Hszing Csia-nit győzte le.

Márton Luana bő két hete a kínai Vuhsziban megrendezett „normál” világbajnokságon is aranyérmet nyert ebben a súlycsoportban.

A 2021-es első, rijádi női vb után ez a második ilyen verseny, amin ezúttal 35 ország közel kétszáz versenyzője szerepel. A vasárnapig tartó vb utolsó napján Luana ikertestvére, az olimpiai bajnok Viviana 62, míg Salim Kamilah a 46 kilogrammosok között lép szőnyegre.

