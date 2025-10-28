Taekwondo-vb: Márton Luána világbajnoki aranyérmes

A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laarajt győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachout-t búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton számára, ismét két menetben diadalmaskodott, majd a kínai Szung Csie ellen az első menet elvesztése után magabiztosan fordított.

A fináléba kerülésért madridi klubtársával, a spanyol Lena Moreno Reyesszel csapott össze. A 19 éves magyar versenyző – aki két éve még 57 kilóban szerzett aranyérmet – az első menetet magabiztosan vitte el, a másodikban pedig gyakorlatilag az első mozdulatával kétpontos előnybe került, amit riválisa csak két intéssel tudott kiegyenlíteni a végére, de a magyar tekvondós jutott tovább.

Márton Luana a döntőben a 2019-ben és 2022-ben is vb-bronzérmes, Tokióban olimpiai negyedika brazil Milena Titoneli találkozott. Az első menetet fölényesen, 8-1-re hozta. A másodikban egy percig nem született pont, ekkor a magyar talált, a dél-amerikai rivális viszont ezúttal sem tudott akciópontot szerezni, így

az UTE sportolója lett a sportág történetének első kétszeres magyar világbajnoka.

