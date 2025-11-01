Jöhet a Tusup utáni élet: megvan Jackl Vivien új edzője

Megoldódni látszik Jackl Vivien problémája, a még mindig csak 17 éves úszótehetség egy kis vargabetű után visszatért korábbi edzőjéhez, Kocsis Mártához, és ugyan a Budapest Honvéd sportolója maradt, de újra Tatabányán készül.

Igen, igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője

– válaszolta a Magyar Nemzet megkeresésére Kocsis Márta, aki azonban nem akart belemenni a részletekbe.

„Dolgozunk, nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen, most semmi más nem számít” – fogalmazott.

Jacklt 2024-ben ismerte meg világ, miután 15 évesen 400 vegyesen a felnőtt világranglista 5. helyére úszott, a belgrádi Eb-n pedig 1500 gyorson arany-, 400 vegyesen pedig ezüstérmet szerzett.

A párizsi olimpia után – ahová úgy utazott el, hogy csak az élmény számít, aztán megjelentek újságcikkek, amelyek azt taglalták, hogy akár érmet is nyerhet, ez pedig terhet rakott rá – klubot váltott és a Honvédhoz igazolt.

Februártól pedig Shane Tusup lett az edzője – korábban Kocsis Mártával készült Tatabányán.

Azonban az eredmények elmaradtak, és a fejlődése is megtorpant, Jackl pedig már a nyári szingapúri világbajnokságon jelezte, hogy át kell gondolnia a közös jövőt.

Október elején jött a döntő lépés, amikor Tusuppal elváltak útjai.