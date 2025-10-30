Az olimpiáig biztosan Győrben marad a világbajnok kézis

További egy évvel, 2028-ig meghosszabbította szerződését Bo van Wetering, a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC világbajnok holland kézilabdázója.

A klub csütörtöki közleménye szerint a balszélső hosszú távon is kulcsjátékosa lehet a csapatnak, ezért aktiválták a további egy évre szóló opciós lehetőséget.

Nagyon örülök, hogy a következő két évben is Győrben folytathatom a pályafutásom, ami egyben azt is jelenti, hogy az olimpiáig mindenképp Győrben tervezem a jövőmet

Az ETO számomra tökéletes közeg: itt fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és annak játékosaival dolgozhatok nap mint nap. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyerhetnénk együtt, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek” – fogalmazott Bo van Wetering.

A 26 éves kézilabdázó 43 mérkőzésen 134 alkalommal volt eredményes az ETO színeiben, emellett már első idénye végén Bajnokok Ligája-győzelmet és magyar bajnoki címet is ünnepelhetett.