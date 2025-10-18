Jaromir Jagr nem áll le: 53 évesen is még a cseh élvonalban játszik

Megkezdte 38. profi idényét Jaromir Jagr, a csehek legendás jégkorongozója. Az olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes klasszis – aki 53 évesen is aktív – szülővárosának együttesében, a Rytiri (Lovagok) Kladnóban lépett pályára pénteken. Csapata 3-1-re verte a Vitkovicét a szezonbéli 15. cseh bajnokiján,

az eddig izomproblémák miatt harcképtelen Jagr pedig bő tíz percet töltött a jégen.

A klubnak ő a kisebbségi tulajdonosa is egyben, és tinédzserként Kladnóban játszotta első felnőtt összecsapását. Jagr 2018-ban tért vissza nevelőegyesületéhez, miután az NHL-es Calgary Flames már nem tartott rá igényt. Az élő legenda második az NHL ponttáblázatán Wayne Gretzky mögött, 766 góljával negyedik az örökranglistán, és a Pittsburgh Penguinsszel 1991-ben és 1992-ben is elhódította a Stanley Kupát, írja az MTI.

Jaromír Jágr naskočil do své 38. profesionální sezony. Od jeho debutu v kladenském áčku proti Plzni (13. září 1988) uplynulo 13 548 dní. A tehdejší parťák ze čtvrté lajny David Čermák ho teď trénuje. První gól dal Jágr 4. října Dominiku Haškovi. https://t.co/Q1jVgL10Ll — Robert Sára (@RobertSara_26) October 17, 2025