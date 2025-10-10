„Varga és Sallai is remek támadók, a kimaradásuk tökéletes nekünk” – az örmények Írország után Magyarországot is elkapnák

Mindenkinek az a célja, hogy kijussunk a vébére. Ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen közönség előtt nyerjünk. Tiszteljük az örmény válogatottat, viszont korábban már többször is megmutattuk, hogy hazai pályán a világ legjobb csapataival is fel tudjuk venni a versenyt

– mondta Tóth Balázs a szombati vb-selejtező előtt.

A négy nemzetet felvonultató csoportban egyértelműen soron következő ellenfelünk számít a leggyengébbnek – papíron. A sport, különösképpen a labdarúgás azonban attól szép, hogy ezekre az esélyekre mindenki fittyet hány. A magyar válogatott például hat percre volt tőle, hogy pontot szerezzen hazai pályán Portugália ellen, az örmények pedig azt az Írországot verték meg, amellyel a mieink is csak döntetlent játszottak.

Az írek ráadásul nemcsak kikaptak, le is focizták őket Jerevánban.

Ez aligha volt benne előzetesen a pakliban, a selejtezők előtt 2024-ben nyertek az örmények utoljára meccset, azóta egy döntetlen és négy vereség volt a mérlegük, ráadásul Portugália és Koszovó öt-öt, Grúzia pedig hat gólt rámolt be nekik. Mégis sikerült az íreket legyőzni, ez pedig alaposan átalakította a selejtezők forgatókönyvét. A pálfordulás nem a véletlen műve, az örmény válogatott élére Jegise Melikjant nevezték ki a nyáron, aki nagy változást hozott. Nemcsak hozzáállásban, hanem taktikai elképzelésekben is.

„Edzőnk egy hét alatt sok mindent rendbe tett, lenyűgöző, hogy milyen pozitív változásokat hozott a csapatunkban. Szerintem jobban ismeri a játékosokat, mint az előző edző, Vant Schip, mert több éve edzősködik az örmény bajnokságban. Ismeri minden játékos képességeit, tudja, milyen poszton kell őket játszatni. Ráadásul nagyon jó mentalitása van, a játékosok nagyon tisztelik, és tudja, mikor kell szigorúnak, mikor megengedőnek lennie” – magyarázta lelkesen a 24.hu-nak Tiko, az ArmenieFootball nevű X-fiók mögötti felhasználó.

Melikjan számunkra nem ismert szakember, de hazájában és Ukrajnában szép múlttal rendelkezik, Bajnokok Ligája-selejtezőn és az UEFA Kupában is pályára lépett. Emellett 30-szoros örmény válogatott és közkedvelt személyiség is. Edzőként azonban még meggyőzőbb a teljesítménye.