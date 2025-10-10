Kémfilmbe illő nyomozást folytatott, kemény eltiltást kapott a korábbi atléta

Filippo Tortu, a 4×100 méteres váltó tagjaként Tokióban olimpiai aranyérmet nyert atléta fivérét, Giacomo Tortut három évre eltiltotta az Olasz Atlétikai Szövetség (FIDAL), mert kémkedett a kétszeres olimpiai bajnok Marcell Jacobs után.

A kissé kuszának tűnő ügyet nehéz is kibogozni, hiszen egyelőre érthetetlen, Giacomónak miért állt szándékában nyomoznia. Hiszen, ha bebizonyítja Jacobs bűnösségét, azzal saját fivérét fosztotta volna meg a legnagyobb dicsőségtől, az aranyéremtől.

Az kétségtelen, hogy Marcell Jacobs felbukkanása váratlan volt, az olasz atléta 2021-ben az amerikai Fred Kerley és a kanadai Andre De Grasse előtt megnyerte a 100 méteres síkfutást, majd Lorenzo Patta, Eseosa Desalu és Filippo Tortu társaként a 4×100 méteres váltót is.

Azóta a sérülései ellenére, Jacobs 2022-ben és 2024-ben is megnyerte az Eb-t 100 méteren, majd a tavalyi párizsi olimpián már csupán az ötödik lett, a múlt hónapban pedig elődöntőbe sem jutott a tokiói világbajnokságon.

Hogy mit tett Giacomo Tortu? A korábbi atléta, a Milan Raptors klub jelenlegi elnöke egy magánnyomozó iroda segítségével megpróbált hozzáférni Jacobs személyes adataihoz, abban a reményben, hogy bebizonyítja a doppingolását.

Az Olasz Atlétikai Szövetség csütörtökön három évre eltiltotta, hozzátéve, hogy testvére, Filippo Tortu nem volt tudatában a vádlott terveinek.