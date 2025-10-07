„Félek” – meglepő kijelentést tett a rúdugrás világcsúcstartója

Bár az Egyesült Államokban, a Louisiana állambeli Lafayette városában született, anyai ágon svéd állampolgárságot is szerzett Armand Duplantis, aki Svédország színeiben vált a világ legjobb rúdugrójává.

Édesanyja, Helena szülővárosában például külön megünneplik a világcsúcsait: Avesta önkormányzata néhány éve épített egy rúdugró állványt, hogy azzal tisztelegjen a világklasszis sportoló teljesítménye előtt.

Duplantis eddig 14 alkalommal döntötte meg a csúcsot, ilyenkor mindig kisebb ünnepség keretében a lécet az aktuális magasságra emelik.

Így történt ez a hétvégén is, amikor a tokiói világbajnokságon elért 630 centis magasságot ünnepelték, ráadásul úgy, hogy Duplantis is megjelent, és egy biztonsági hevedert magára öltve emelőkosárba szállt.

A helyi lapok aztán egy meglepő mondatot idéztek tőle:

Valójában egy kicsit félek a magasságtól, ha nincs alatta szőnyeg

– nyilatkozta a 25 éves, kétszeres olimpiai bajnok.