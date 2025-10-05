athén 2004atlanta 1996barcelona 1992dokumentumfilm
„Katasztrófákat éltem át, elvesztettem önmagam” – hiába lett 15 éves korára milliomos, a sajtó tönkretette a német úszócsillag életét

Olimpiatörténeti kvízekbe kínálkozó kérdés: ki az a sportoló, aki tíz olimpiai érmet is nyert, de aranyat egyszer sem? A megoldást az 1990-es/2000-es években kell keresni: a németek úszócsodája, Franziska van Almsick a mai napig úgy emlékszik vissza a pályafutására, hogy hajszolt valamit, amit sohasem érhetett utol. A 18-szoros Európa-bajnok, kétszeres világbajnok és tízszeres olimpiai érmes (négy ezüst, hat bronz) sportolóról most az ARD készített háromrészes dokumentumfilm-sorozatot Being Franziska van Almsick címmel.

A német fővárosban 1978 áprilisában született Franziska mindössze 11 éves volt, amikor 1989-ben leomlott a berlini fal – de ő mindig is azt állította, hogy semmire sem emlékszik az NDK-beli kommunista élettel kapcsolatban. Közben úgy robbant be a sportéletbe, ahogy négy évvel korábban Egerszegi Krisztina tette – annyi különbséggel, hogy nem jutott el az olimpiai bajnoki címig.

Első komoly versenye az 1992-es barcelonai olimpia volt, ahol négy érmet szerzett: ezüstöt 200 gyorson és a 4×100 méteres vegyesváltó tagjaként, bronzot 100 gyorson és a 4×100-as gyorsváltóval.

Carsten Rehder / picture alliance via Getty Images Franziska van Almsick 1992. július 27-én a barcelonai olimpia díjátadó ünnepségén.

Az újraegyesítés után az első igazi német sportsztár prototípusa lett, a hírneve egy popsztáréval vetekedett.

„Keletnémet származású nő, aki a siker reményét adja azoknak, akik a lerombolt kommunista rendszerben éltek. Ugyanakkor vigaszt nyújt a nyugatnémeteknek, akik gyanakodva fogadták az újraegyesítés gazdasági és társadalmi következményeit. Barcelonában mindkét fél számára hitelesítette Kelet és Nyugat egyesülését. Ő képviseli az újraegyesítés utáni új arcot: sportos, fiatal, jóképű, aranyos, lázadó” – írta róla a New York Times.

A kis Franzi pénzben úszott

