Robbie Keane Fradija megmutatta: képes megölni az ellenfél játékát is

Az első fordulóban játszott, rosszul kinéző, de mégiscsak hősies 1-1 után – az utolsó percben, egy félidőnyi emberhátrányban sikerült egyenlíteni – most idegenben, belga ellenfelet kapott a Fradi. A Genk két évvel ezelőttről már ismerős lehet a Konferencia Ligából, akkor, még a régi csoportkörös rendszerben, mindkét meccsen döntetlent játszott a Dejan Stankovic által irányított FTC.

Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, és mindkét csapat alaposan megváltozott. A Genket az egykori Bayern-játékos Thorsten Fink irányítja, akire edzőként a 2010-es évek elejéről még a Baselből vagy a Hamburgból emlékezhetünk.

Azóta Lettországtól Japánig sok helyen megfordult, de legnagyobb edzői eredménye egy japán kupa-győzelem volt.

A Ferencváros a Qarabag elleni BL-kiesés után került az Európa Liga alapszakaszába, amikor azt írtuk: Robbie Keane csapata csak egyféleképpen tud futballozni.

A csütörtöki mérkőzés azonban az elejétől megmutatta: Keane tanult az előző mérkőzésekből, és a megszokott leegyszerűsített, de bátor játék helyett ezúttal leegyszerűsített, de defenzív játékot láthattunk a Fraditól. Az emberfogásos védekezés maradt, de a szokottnál jóval mélyebb védelmi vonallal, nem meglepő, hogy a belgák a meccs egészében 63 százalékban birtokolták a labdát.

Hogy a Fradi felfogása mennyire más volt a Qarabag elleni párharchoz képest, az is mutatja: akkor az azeriek a két meccsen 124 illetve 143 passzt tudtak teljesíteni a magyar bajnok térfelén, tegnap este a Genk viszont 267-et.

Korábban arról is írtunk már, hogy a Fradi emberfogásos védekezésének a saját térfélen is lehetnek kockázatai, hiszen a távolságok megnőhetnek a játékosok között. Most annyira nem kellett ettől félni: az ellenfél játéka, bár gyakran tetszetős volt, mégis a Fradi kezére játszott.

Thorsten Fink csapata, talán a Fradi emberfogásához is igazodva, rendkívül rugalmasan játszotta a 4-3-3-at. A két szélső védő, a marokkói El Ouahdi és a kongói Kayembe a vonal mellett, vagy a belső területen is felfuthatott a támadással, a technikás támadó hármas, a japán Ito, a koreai Hyun-Gyu Oh és a a belga Steuckers rengeteget rotáltak, hogy kimozgassák a Fradi középpályásait.