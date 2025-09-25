„A sport soha nem adott nekem anyagi stabilitást” – újabb neves úszó csatlakozott a pénz miatt a doppingolimpiához

A 32 éves német úszó pályafutása csúcsaként 2019-ben a glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságon 100 pillangón aranyérmet, három évvel később a melbourne-i vébén bronzérmet nyert, de 50 méteres medencéből is van egy Eb-bronza, még a 2018-as 4×100-as vegyesváltó révén.

Az igazság az, hogy a sport soha nem adott nekem olyan anyagi stabilitást, hogy jövőt építhessek. Most a családomról akarok gondoskodni, ez a verseny pedig lehetőséget ad erre

– jelentette be az Instagram-oldalán.

„Tudom, hogy ez a döntés vitát fog kiváltani, de hiszem, hogy a sport úgy fejlődik, hogy nehéz kérdéseket tesz fel és megkérdőjelezi a status quo-t.”

A Német Úszószövetség (DSV) elnöke, Jan Pommer határozottan bírálta Kusch lépését.

„Az Enhanced Games szöges ellentétben áll mindennel, amit a sport képvisel, a szövetség lehető leghatározottabban elítéli ezt.”

Pommer különösen szomorúnak nevezte a helyzetet, mivel a sportolók gyakran példaképnek számítanak.

Ahogy korábban TiszekerÁgnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője megerősítette a 24.hu-nak adott interjújában, eki ezen elindul, annak nincs visszaút.

„Nagyon fontos kiemelni: a két rendszer nem átjárható és nem átjátszható. Talán ez a legnagyobb visszatartó erő. Aki elindul az Enhanced Gamesen, annak nem lesz visszatérés, hiszen a részvételével támogatja, akarja és fontosnak tartja” – mondta Tiszeker.

Az Enhanced Games szervezői szerint minden egyes esemény 500 ezer dolláros nyereményalappal rendelkezik, amelyből 250 ezer dollárt ítélnek oda a győztesnek.

Ha pedig valaki megdönti a világcsúcsot, az egymillió dollárt ér.