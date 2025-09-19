Zokogott örömében az első magyar érmet szerző birkózó a vébén

A kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában Fritsch Róbert pénteken bronzérmet nyert a zágrábi birkózó-világbajnokságon.

A 31 éves magyar sportoló az elődöntőben kikapott az olimpiai bajnok japán Kuszaka Naótól, így pénteken a bronzéremért léphetett szőnyegre a kazahok olimpiai és vb-ezüstérmese, Demeu Zsadrajev ellen. Nem kezdődött jól a meccs, a kazah nagyon aktív volt és többször majdnem kilökte ellenfelét a küzdőtérről, ráadásul először Fritsch-et küldték le, amiből aztán ötpontos hátrányba került.

Nem esett kétségbe azonban a magyar birkózó, Fritsch hihetetlen erőt, energiát tett a második menetbe és szenzációs teljesítménnyel előbb egyenlített, amivel kedvezményezetté vált, de végül 6-5-ös eredménnyel nyert bronzérmet.

Fritsch Róbertet magával ragadták az érzelmek és örömében zokogni kezdett edzője vállán, az egész magyar küldöttség egy emberként ünnepelte a sikert.

„A tegnapi nap nem jól záródott, kicsit sírós-könnyes volt. Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, hogy ez 77 kilóban sikerült. Úgy érzem, az első három percben nem voltam kellően agresszív, de azt éreztem, én vagyok az aktívabb.

Úgy mentem vissza a szünetről, hogy ezért a három percért edzettem, tíz hónapja ezért vagyok bezárva. Úgy voltam vele, hogy ez nem mehet kárba. Még hosszú az út, nagyon hosszú. Ez volt az első állomás, úgy is tekintettem erre a vb-re, mint egy állomásra. A cél az olimpia

– értékelt az M4 Sportnak Fritsch.

Ez volt a magyar küldöttség első dobogós helyezése a horvát fővárosban, de ez biztosan bővülni fog, mert a nap utolsó összecsapásán a nehézsúlyúak fináléjában Vitek Dárius a világbajnoki címért meccsel.