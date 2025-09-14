sportmotogpmotorsportmarc márquez
Sport

Lionel Messit idézve ünnepelt a MotoGP futamgyőztese

Roberto Tommasini / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 09. 14. 16:51
Roberto Tommasini / NurPhoto via AFP

A hatszoros világbajnok Marc Márquez nyerte vasárnap a MotoGP San Marinó-i Nagydíját.

A Ducati 32 éves klasszisa nagy csatát vívott az apriliás Marco Bezzecchivel, aki 12 körön át vezetett is, akkor azonban elhibázott egy féktávot, ezt azonnal kihasználta a spanyol klasszis. Márquez innentől nem is engedte közel a riválisát és szezonbeli 11. futamgyőzelmét aratta. A verseny után megidézte Lionel Messi ikonikus gólörömét.

Márqueznek 512 pontja van, ez rekord egy idényen belül a MotoGP-ben. A spanyol motoros még ebben a hónapban, a Japán Nagydíjon bebiztosíthatja pályafutása hetedik MotoGP-világbajnoki címét.

Végeredmény – MotoGP, San Marinó-i Nagydíj

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 41:20.898 perc

2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 0.568 másodperc hátrány

3. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 7.734 mp h.

A vb-pontverseny állása 16 futam után (még 6 van hátra): 1. M. Márquez 512 pont, 2. Á. Márquez 330, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 237

Ajánlott videó

A világ nyolcadik csodája – Zürichben fektette két vállra BL-riválisát a Fradi

Friss

Népszerű

Összes
Magyarországot kikerülve kezdheti el Ukrajna és Moldova az uniós csatlakozási tárgyalások első fordulóját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik