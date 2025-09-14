Lionel Messit idézve ünnepelt a MotoGP futamgyőztese

A hatszoros világbajnok Marc Márquez nyerte vasárnap a MotoGP San Marinó-i Nagydíját.

A Ducati 32 éves klasszisa nagy csatát vívott az apriliás Marco Bezzecchivel, aki 12 körön át vezetett is, akkor azonban elhibázott egy féktávot, ezt azonnal kihasználta a spanyol klasszis. Márquez innentől nem is engedte közel a riválisát és szezonbeli 11. futamgyőzelmét aratta. A verseny után megidézte Lionel Messi ikonikus gólörömét.

Messi at the Bernabeu. Now Marquez in Misano 🐐 pic.twitter.com/PNtlgIUvVv — Jack Appleyard (@_JackAppleyard) September 14, 2025

Márqueznek 512 pontja van, ez rekord egy idényen belül a MotoGP-ben. A spanyol motoros még ebben a hónapban, a Japán Nagydíjon bebiztosíthatja pályafutása hetedik MotoGP-világbajnoki címét.