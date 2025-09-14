Lionel Messit idézve ünnepelt a MotoGP futamgyőztese

A hatszoros világbajnok Marc Márquez nyerte vasárnap a MotoGP San Marinó-i Nagydíját.
A Ducati 32 éves klasszisa nagy csatát vívott az apriliás Marco Bezzecchivel, aki 12 körön át vezetett is, akkor azonban elhibázott egy féktávot, ezt azonnal kihasználta a spanyol klasszis. Márquez innentől nem is engedte közel a riválisát és szezonbeli 11. futamgyőzelmét aratta. A verseny után megidézte Lionel Messi ikonikus gólörömét.
Messi at the Bernabeu. Now Marquez in Misano 🐐 pic.twitter.com/PNtlgIUvVv
— Jack Appleyard (@_JackAppleyard) September 14, 2025
Márqueznek 512 pontja van, ez rekord egy idényen belül a MotoGP-ben. A spanyol motoros még ebben a hónapban, a Japán Nagydíjon bebiztosíthatja pályafutása hetedik MotoGP-világbajnoki címét.
Végeredmény – MotoGP, San Marinó-i Nagydíj
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 41:20.898 perc
2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 0.568 másodperc hátrány
3. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 7.734 mp h.
A vb-pontverseny állása 16 futam után (még 6 van hátra): 1. M. Márquez 512 pont, 2. Á. Márquez 330, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 237