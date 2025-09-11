kós hubertúszássportmilák kristóf
Kós Hubert: Csak úgy, random, nem ismernek meg sehol

Horváth Júlia / 24.hu
2025. 09. 11. 15:45
Horváth Júlia / 24.hu
Mit gondol Michael Phelps és Hosszú Katinka vészharangkongatásáról? Mi a különbség és a hasonlóság az amerikai és a magyar úszósport problémái között? Miért hagy ki fél évet az amerikai egyetemen? Miben kell fejlődnie ahhoz, hogy világcsúcsot ússzon és 2028-ban is olimpiai bajnok legyen? Interjú az olimpiai és immár kétszeres világbajnok hátúszóval, Kós Huberttel, aki kitért a pillangóúszásban rejlő lehetőségekre, így az akár potenciális ellenféllé váló Milák Kristóf jövőjére is.

Bő egy hónap telt el a szingapúri úszó-vb óta. A 200 hát immár kétszeres világbajnokaként hol és mivel töltődtél fel?

A vb után elmentünk pár napra a Maldív-szigetekre, ahol nagyon jól éreztem magam. Mivel a lakhelyünk benyúlt az óceánba, ott sem tudtam megállni, hogy ne legyek folyamatosan vízben. Valamiért az nekem nem is megy. Ott érzem jól magam. Nyilván nem edzés jelleggel úszok ilyenkor, csak szimpla strandtempózás van.

A turistaparadicsomban szemet szúr, ha jön egy srác, aki lebeg és másképp is halad a vízen, mint a többség? Olimpiai bajnokként, kétszeres világbajnokként vagy már annyira népszerű, ismert, hogy esetleg távol a hazától is felismerjenek?

Á, csak úgy, random, nem ismernek meg sehol.

Egyedül talán Írországban, ahol szintén jártunk az elmúlt hónapban, de ott is csak családi okok miatt szúrnak ki néha, hiszen az édesapám félig ír származású.

Horváth Júlia / 24.hu

Esetleg a válogatott írek elleni meccse is szerepelt a programban?

Nem, nem. Golfozni mentünk.

Meglepsz. Ezek szerint golfozol is?

Elég régóta. Ezúttal apukámmal és a barátaival játszottunk egy napot, és egy versenyen is jártunk.

Amerikában is játszol?

Arizonában még volt rá lehetőségem, de az elmúlt év kimaradt. Texasban minden pálya privát, még az egyetemé is. Nagyon nehéz bejutni.

Még egy olimpiai bajnoknak is?

Ezt a kártyát még nem játszottuk ki. De ha visszamegyek, lehet, hogy megpróbáljuk, mert hiányzik.

Szeptember 9-én a magyar klubod, a BVSC sajtótájékoztatója után beszélgetünk, ami azért is érdekes, mert már rég elkezdődött a texasi egyetemen az oktatás. Miért nem vagy még Amerikában?

