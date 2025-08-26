Elszakadt a női kéziválogatott átlövőjének térdszalagja

Térdszalagszakadás miatt várhatóan az egész szezonra elveszítette az Európa-bajnoki bronzérmes Juhász Grétát a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE.

A 21-szeres válogatott balátlövő pénteken, az MTK elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg súlyosan, a játékos csak Horváth Roland vezetőedző karjaiban tudta elhagyni a pályát. A diagnózist kedden a klub honlapján hozták nyilvánosságra.

Horváth kedden az MTI-nek elmondta, hogy Juhásznak támadásban is fontos szerepe volt, védekezésben pedig abszolút alappillérnek számított. Az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca, valamint Kövér Luca helyettesítheti a pályán.