Elszakadt a női kéziválogatott átlövőjének térdszalagja

2025. 08. 26. 17:13
Térdszalagszakadás miatt várhatóan az egész szezonra elveszítette az Európa-bajnoki bronzérmes Juhász Grétát a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE.

A 21-szeres válogatott balátlövő pénteken, az MTK elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg súlyosan, a játékos csak Horváth Roland vezetőedző karjaiban tudta elhagyni a pályát. A diagnózist kedden a klub honlapján hozták nyilvánosságra.

Horváth kedden az MTI-nek elmondta, hogy Juhásznak támadásban is fontos szerepe volt, védekezésben pedig abszolút alappillérnek számított. Az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca, valamint Kövér Luca helyettesítheti a pályán.

