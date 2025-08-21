atlétikasportoblique sevillegyémánt liga
Sport

Szakadó esőben 9.87-es sprint? A jamaicai sprinter utcahosszal nyert

Michael Steele/Getty Images
24.hu
2025. 08. 21. 03:33
Michael Steele/Getty Images

A jamaicai Oblique Seville nyerte szerdán az atlétikai Gyémánt Liga lausanne-i állomásának slágerszámát, a férfi 100 métert. A budapesti vb-n két éve a váltóval bronzérmes sprinter sikeréhez kétség sem férhetett, mert

a szakadó esőben egyedüliként tudott tíz másodpercen belül futni, végül 9.87-tel győzött, mögötte az olimpiai és világbajnok amerikai Noah Lyles zárt másodikként 10.02-vel.

Noha a jó eredményeket az időjárás alapvetően megakadályozta, azért voltak izgalmas versenyek. Például férfi súlylökésben a vb-ezüstérmes olasz Leonardo Fabbri a negyedik sorozatban átvette a vezetést a kétszeres világbajnok Joe Kovacstól, de a magyar felmenőkkel rendelkező amerikai sztár az ötödikben 22,04 méterrel visszaszerezte az első helyet, írja az MTI.

A női magasugrás pedig hármas holtversenyt hozott az élen, ugyanis a német Christina Honsel, az ausztrál Nicola Olyslagers és a lengyel Maria Zodzik minden próbálkozása sikeres volt 1,91 méterig, viszont az 1,94-es magasság már mindhármukon kifogott.

A versenynek volt magyar résztvevője, mi több, győztese is,

igaz nem Gyémánt Liga-számban. A női rúdugrást az időjárás miatt 4,35 méter után leállították, de addig mindössze hárman maradtak hibátlanok, köztük Klekner Hanga.

Kapcsolódó
Klekner Hanga: Féltem tőle, hogy lesznek érdekes kommentek
Néha azt érzem, hogy mostanság hiányzik az emberekből a bajtársiasság – mondja a rúdugró Klekner Hanga, aki a madridi csapat Eb-n bevállalta, hogy lefutja a 800 métert a hőgutát kapó K. Szabó Gabriella helyett. Elárulta, kicsit félt a kommentektől a futás után, és nem tartotta be a társak által felvázolt taktikát.

Ajánlott videó

Vízhordó vagy kulcsember – mi lesz Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?

Friss

Népszerű

Összes
A nagy árvizet, az ostromot és a lángoló BKV-buszt is túlélte a Gross-palota, most a tulajdonos hanyagsága okozhatja a vesztét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik