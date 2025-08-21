Szakadó esőben 9.87-es sprint? A jamaicai sprinter utcahosszal nyert

A jamaicai Oblique Seville nyerte szerdán az atlétikai Gyémánt Liga lausanne-i állomásának slágerszámát, a férfi 100 métert. A budapesti vb-n két éve a váltóval bronzérmes sprinter sikeréhez kétség sem férhetett, mert

a szakadó esőben egyedüliként tudott tíz másodpercen belül futni, végül 9.87-tel győzött, mögötte az olimpiai és világbajnok amerikai Noah Lyles zárt másodikként 10.02-vel.

9.87 in these conditions for Oblique is sooo impressive! That’s the 10th fastest time of his career, and all things considered (wind, rain etc.) Is really one of his best races ever. We just have to see him put it together in the World final next month.

Noha a jó eredményeket az időjárás alapvetően megakadályozta, azért voltak izgalmas versenyek. Például férfi súlylökésben a vb-ezüstérmes olasz Leonardo Fabbri a negyedik sorozatban átvette a vezetést a kétszeres világbajnok Joe Kovacstól, de a magyar felmenőkkel rendelkező amerikai sztár az ötödikben 22,04 méterrel visszaszerezte az első helyet, írja az MTI.

A női magasugrás pedig hármas holtversenyt hozott az élen, ugyanis a német Christina Honsel, az ausztrál Nicola Olyslagers és a lengyel Maria Zodzik minden próbálkozása sikeres volt 1,91 méterig, viszont az 1,94-es magasság már mindhármukon kifogott.

A versenynek volt magyar résztvevője, mi több, győztese is,

igaz nem Gyémánt Liga-számban. A női rúdugrást az időjárás miatt 4,35 méter után leállították, de addig mindössze hárman maradtak hibátlanok, köztük Klekner Hanga.