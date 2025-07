Halálra gázolták a világ legidősebbnek tartott maratonfutóját

114 éves korában meghalt Fauja Singh, akit sokan Turbános Torpedóként ismertek. Az ESPN helyi sajtóhírekre hivatkozva arról ír, hogy Singh abban a Pandzsám államban található faluban kelt át az autóúton, amikor egy jármű elgázolta – az elkövető elhajtott aztán a helyszínről.

Singh számos fejsérülést szenvedett, kórházba szállították, de ott belehalt a sérüléseibe.

Londoni futóklubja, a Sikhs In The City is megerősítette a halálhírét, és India miniszterelnöke, Narendra Modi is megemlékezett róla. „Rendkívüli ember volt a különleges személyisége miatt és azért, ahogy az indiai fiatalokat inspirálta egy nagyon fontos témában, a sportban” – mondta.

Singh 2011-ben vált a legidősebb maratonfutóvá, amikor 100 évesen teljesítette a távot Torontóban. Ugyanakkor a Guiness nem ismeri el ezt hivatalos rekordnak, mert nincs születési anyakönyvi kivonata. Rendelkezett brit útlevéllel, amiben 1911. április 1. volt megadva, ugyanakkor az indiai kormány azt közölte, hogy 1911-ben nem vezettek születési nyilvántartást.

Singh 89 évesen kezdett el hosszabb távokat futni, miután a felesége és az egyik gyereke is meghalt. A fia, Kuldip a szeme láttára, egy viharban, különösen ez viselte meg Fauja Singhet az ESPN cikke szerint.

Egy időre az egyik fiánál lakott Londonban, itt ismerkedett meg előbb a futással, majd a maratoni távval. Először 2000-ben, 89 évesen teljesítette a 42,2 kilométert, összesen pedig nyolcszor futott maratont. A legjobb ideje 5 óra és 40 perc volt. Az utolsó versenye 2013-ban egy 10 kilométeres futás volt Hongkongban.