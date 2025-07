„Ahogy hazamegyek, beteszem egy dobozba” – kicserélte a NOB a magyar sportolók csúnyán megkopott párizsi bronzérmeit

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) székházába szervezett ünnepségen Gyulay Zsolt elnök hangsúlyozta, fontosnak tartották, hogy akik dobogóst helyezést értek el az olimpián, azoknak az érme rendben legyen. Hozzátette, ez egy ékes bizonyítéka annak az eredménynek, amit elértek, és ő maga is nagy becsben tartja a Szöulban és Barcelonában nyert érmeit.

Az elnök felidézte, hogy a nemzetközi sajtóban is elterjedt, hogy a fenntarthatóság jegyében – azaz újrahasznosított anyagból – készített párizsi érmek nem megfelelő minőségűek, kezdenek porlani és elszíneződni, majd miután ezt a lányok is jelezték feléjük, utánajártak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál (NOB) annak, hogy mit lehet tenni.

Felvették a kapcsolatot az éremkibocsátóval és a párizsi szervezőkkel, majd a NOB segítségével megszervezték a cserét.

„Hosszú procedúra volt, de a lányok megérdemelték, hogy legyen egy normális, szépen csillogó érmük. Remélem, ez most már tartós lesz” – zárta szavait Gyulay Zsolt, majd az ünnepség keretében videóról mindhárom magyar olimpikon versenyét felidézték.

Érdekesség, hogy a két bronzot nyert kajakos Fojt Sára csak az egyik érmét cseréltette ki.

– indokolta döntését az MTI-nek.

„Nagyon örülök, hogy újra a nyakamba került ez az érem, csillogósan, fényesen. Ahogy hazamegyek, beteszem egy dobozba, nehogy bármi baja legyen, vagy megsérüljön, mint a régi” – idézte a Magyar Olimpiai Bizottság oldala.

A párbajtőrvívó Muhari Eszter emlékeztetett rá, már az olimpiai faluban elterjedt, hogy gond van az érmekkel, és kezdenek kopni, majd mivel az övével is ez történt, kezdett kicsit aggódni. Hozzátette: a MOB kereste meg azzal, hogy lehetőség van az éremcserére.

„Hosszú folyamat volt, sokat kellett rá várni, de megérte” – jelentette ki a vívó, aki eredményes idényen van túl, hiszen két világkupát is sikerült nyernie. Úgy érzi, másoknak is meg tudta mutatni, hogy nem véletlenül lett harmadik az olimpián.

A bronzasszót rengetegszer visszanézte, és alaposan kielemezte, hiszen elmondása szerint azóta tízszer találkozott újra a páston azzal az észt versenyzővel, akit akkor legyőzött.

A sportlövő Major Veronika azt mondta, mindig elsírja magát, amikor megnézi a versenyének utolsó másfél percét, a szétlövést, s nem volt ez másképp ezúttal sem.

Sokszor hatódom meg a könnyekig, mára megtanultam ezt nem szégyellni, ráadásul most szerintem nincs is okom rá, hiszen ez az esemény is meghatározó pillanat az életemben.