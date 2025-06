Egy egész csarnok figyelte döbbenten, ahogy az NBA-döntő legjobbja ordít a fájdalomtól

Elképesztő drámát hozott az NBA döntőjének hetedik, egyben mindent eldöntő mérkőzése az Oklahoma City Thunder és az Indiana Pacers között.

A Pacers legjobbja, Tyrese Haliburton elképesztő iramot diktált, az első negyedben három triplát is dobott, egyértelműen csapata húzóembere volt. Az korábban is nyílt titok volt, hogy sérüléssel együtt vállalta a döntős játékot, ám sajnos hét perc után egy cselnél elterült és kínjában a parkettát ütötte. Utólag kiderült, hogy óriási a baj, Achilles-ínszakadást szenvedett.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg

— ESPN (@espn) June 23, 2025