A Florida Panthers magyar idő szerint szerda hajnalban – Sam Reinhart mesternégyesének is köszönhetően – 5-1-re verte a vendég Edmonton Oilers csapatát, így 4-2-es összesítéssel megnyerte az NHL nagydöntőjét.

Az IIHF egy fotómontázzsal gratulált a győztesnek, de lehagyta róla Szergej Bobrovszkijt és Dmitrij Kulikovot. Az oroszokat különösen Bobrovszkij hiánya zavarta, hiszen az első számú kapus nagyszerű teljesítménnyel járult hozzá a bajnoki címhez.

– nyilatkozta a hétszeres világbajnok Vjacseszlav Fetyiszov a RIA Novostinak.

Congratulations to the @flapanthers on becoming back-to-back STANLEY CUP CHAMPIONS!🏆 #StanleyCup @nhl pic.twitter.com/xsdy8TVysm

— IIHF (@IIHFHockey) June 18, 2025